Pluie et baisse des températures : la météo de dimanche à Lyon

Ce dimanche 10 mai sera marqué par une météo morose à Lyon, avec le retour de la pluie et des températures en légère baisse par rapport à la veille.

Fini le printemps et le beau temps, la grisaille et l'humidité sont de retour à Lyon ce dimanche 10 mai. Les pluies fortes et persistantes de la matinée laisseront place à des risques d'averses dans l'après-midi et un temps très instable le soir, ponctué de fréquentes averses orageuses, indique le site Météo-Lyon.

En plus de devoir sortir son parapluie, une couche supplémentaire pourra également être à prévoir. En effet, s'il fera plus chaud ce dimanche matin (14°C) que la veille au même moment (11°C), les températures baisseront dans l'après-midi avec 18°C contre 24°C la veille. Elles passeront d'ailleurs trois degrés en dessous des normales de saison.

La météo de la semaine suivante restera également incertaine, avec une alternance entre averses, orages et éclaircies et des maximales de températures entre 15 et 20°C.