Chassieu : un jeune tué après une violente rixe

Dans la nuit de samedi à dimanche, une violente rixe entre bandes rivales a éclaté entre plusieurs individus dans l'est lyonnais, à Chassieu. Un jeune d'une vingtaine d'années est décédé.

"Aucun parent ne devrait avoir à vivre une telle épreuve", a déclaré ce dimanche matin Stéphane Dante, le maire (divers droite) de Chassieu, commune de l'est lyonnais. Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai, une rixe a provoqué la mort d'un jeune d'une vingtaine, a rapporté le Progrès.

Il était environ 4 heures du matin lorsque l'altercation a éclaté, sur le parking de l'Intermarché situé 28 route de Lyon. Si l'origine du différend est encore inconnu, des bandes rivales réunies pour en sont venues aux mains se sont violemment affrontées : c'est dans ce contexte qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué, percuté par une Twingo blanche avec à son bord, des participants à la rixe qui prenaient la fuite. Il est décédé sur place, malgré l'intervention des secours.

Lire aussi : Lyon : un homme interpellé après avoir exhibé une arme durant une rixe

Une deuxième jeune fille a également été renversée. Prise en charge par les sapeurs-pompiers et sévèrement touchée aux membres inférieurs, son pronostic vital était engagé lors de son transport vers l'hôpital le plus proche.

Trois individus ont déjà été interpellés.

Un "véritable drame"

De son côté, le maire de la commune dénonce "un véritable drame". "Un jeune homme a perdu la vie, une jeune femme est grièvement blessée. Derrière ces faits, il y a des familles brisées, des proches bouleversés et une ville entière sous le choc", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

"Le mélange de violences, d’alcool et de consommation de protoxyde d’azote conduit trop souvent à des comportements incontrôlables et dramatiques. (...) Face à cette situation, je me saisirai pleinement du sujet du protoxyde d’azote à Chassieu", a-t-il ajouté, tout en saluant "l’intervention rapide des secours ainsi que le travail remarquable des forces de l’ordre".