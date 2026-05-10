Les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine à Lyon

Dans les coulisses de l'Opéra de Lyon, crise du logement, avancée autour des JO d'hiver 2030... On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 4 au 10 mai à Lyon.

Crise du logement : la nouvelle stratégie d'Alexandre Vincendet, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’habitat

Invité de l'émission 6 minutes chrono, Alexandre Vincendet, nouveau vice-président de la Métropole en charge de l’habitat et de l’aménagement urbain, promet une stratégie offensive pour sortir Lyon de l’impasse immobilière. Face à un marché locatif saturé et à près de 90.000 demandes de logements sociaux, l’élu affirme vouloir provoquer un "choc d’offre" en relançant la construction et en réunissant autour de la table promoteurs, bailleurs, banques et acteurs institutionnels.

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Sans dévoiler encore ses mesures, il critique ouvertement le précédent exécutif, accusé d’avoir freiné le logement privé par des exigences réglementaires trop strictes. Son objectif affiché : remettre en marche le parcours résidentiel, faciliter l’accession à la propriété et éviter que la métropolisation ne pousse toujours plus loin les classes moyennes hors du centre de Lyon.

La Métropole s'engage pour les JO d'hiver 2030

Ce jeudi 7 mai, la Métropole de Lyon a affirmé "son soutien à l'accueil des sports de glace", après avoir refusé début avril d'officiellement appuyer cette candidature, arguant que le projet était porté par la Région Paca.

"La Métropole a toujours été une terre d’accueil des grands événements sportifs et internationaux. Elle a l’expérience, la capacité et l’ambition nécessaires pour recevoir les sports de glace des Jeux d’hiver 2030", a indiqué la présidente LR. Avant de poursuivre : "Je le dis avec gravité et avec enthousiasme : je soutiens pleinement cette perspective qui nous a été offerte par la mobilisation de la Région Auvergne Rhône Alpes qui a conduit la délégation lauréate de cette organisation. Ce serait une chance pour notre territoire, pour son rayonnement, pour son attractivité, mais aussi pour toute une économie locale qui a besoin de retrouver une grande ambition événementielle et internationale."

Un coach de MMA de Villeurbanne interdit d'exercer

La vidéo a fait grand bruit : on y voit, Yom Yidikes, coach de MMA à Villeurbanne, filmé donnant des coups de pied à ses élèves. Une scène qui a déclenché la polémique chez l’association de protection des enfants Mouv’Enfants. Son fondateur Arnaud Gallais dénonçait "des faits d’une extrême gravité" et "des comportements profondément préoccupants."

Le coach de 34 ans, soutenu par son club et les parents d’élèves, s'est lui expliqué : "C’est de la mise en scène, les parents assistent aux séances et personne ne force les enfants à s’inscrire". Une justification insuffisante aux yeux de la préfecture du Rhône qui a pris ce mercredi 6 mai un arrêté interdisant le coach d’exercer pour six mois.

Lyon-3 victime d'une "injustice criante"

Avec une dotation publique par étudiant la plus faible de France, l’université Lyon 3 a tiré la sonnette d’alarme cette semaine. Dernière du classement national avec environ 4 000 euros par étudiant, elle subit selon son président une situation ancienne devenue aujourd’hui intenable. "Ce que nous considérons aujourd’hui comme une injustice criante existe en réalité depuis plus d’une vingtaine d’années", a expliqué Gilles Bonnet, président de l’université Jean-Moulin Lyon 3 et invité de l'émission 6 Minutes chrono, qui dénonce un système de financement figé et opaque.

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Il pointe notamment l’absence de lisibilité des critères d’attribution, confirmée par un récent rapport sénatorial. Dans ce contexte, malgré une forte attractivité, une hausse de +30 % des candidatures sur Parcoursup et +40 % sur Mon Master, l’établissement doit composer avec des moyens insuffisants, au point d’avoir voté un budget déficitaire, comme l’ensemble des universités lyonnaises.

L'Opéra ouvre ses portes

Chaque année, l'Opéra de Lyon ouvre ses portes au grand public pour révéler l'invisible : les dessous de cette institution lyonnaise, des coulisses aux différents métiers qui peuplent ses couloirs. Ce samedi 9 mai, plusieurs ateliers participatifs ont été proposés aux petits comme aux grands dans le cadre de la journée Tous à l'Opéra.

Chant choral avec le chef de choeur et les enfants de la Maîtrise de l'Opéra de Lyon, jouer du piano sous le Péristyle, découverte de la scène et de la fosse d'orchestre avec les musiciens, grande barre de danse avec le Ballet, rencontre avec des personnes chargées de la production lyrique, du maquillage coiffure, un régisseur de production, la responsable de la bibliothèque musicale et bien d’autres encore ou encore découvertes de lieux incontournables et secrets du bâtiment... Il y en a eu pour tous les goûts.

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