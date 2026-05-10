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Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Orages et avalanches : l'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

  • par LC

    • Les douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance jaune ce dimanche 10 mai.

    Qui dit détérioration de la météo dit retour des vigilances jaunes. Épargnée ces derniers jours en raison des conditions climatiques printanières, la région Auvergne-Rhône-Alpes est à nouveau concernée par deux alertes jaunes météo, indique Météo France. D'abord, huit départements seront concernés par une vigilance aux orages, qui commencera dans l'après-midi aux alentours de 16h : il s'agit de l'Ain, du Rhône, de la Loire, de la Haute-Loire, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l'Ardèche. Une vigilance qui touche de la même manière la quasi-totalité du pays.

    Enfin, en cette fin de saison alpine et période de fonte des neiges, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère restent concernées par une alerte jaune aux avalanches, et plus particulièrement dans le massif de l'Oisans où le risque reste à un niveau de 3/5.

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