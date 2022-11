Restaurant à Lyon. Burgundy by Matthieu : l’intimité à discrétion

Encore assez confidentielle, la table gastronomique du quai Saint-Antoine (Lyon 2e) fait pourtant des étincelles.

Au piano, Matthieu Girardon, 33 ans, ancien bras droit de René et Maxime Meilleur, trois étoiles à La Bouitte (Saint-Martin-de-Belleville, Savoie).Dans ce 200 m2 en duplex (au rez-de-chaussée, sièges hauts en enfilade façon bar, à l’étage, salle moquettée aux tons chaleureux), pierres brutes, poutres apparentes, on y déguste une jolie cuisine, plutôt moderne.Le ton du restaurant est donné dès l’entrée, avec une exhibition de bouteilles, 100 % vins de Bourgogne, toutes plus séduisantes les unes que les autres. La cave de 10 000 bouteilles, 1 000 références et 80 domaines offre un choix très probablement unique à Lyon. Et à des prix somme toute raisonnables (70 euros le puligny-montrachet 2016 d’Alain Chavy, 80 euros le nuits-saint-georges 2015 de Henri Gouges).