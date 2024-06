Le restaurant du mois à Lyon : le Zeste gourmand

L’un des quinze restaurants Bib Gourmand lyonnais du Guide Michelin qui se voit distinguer par son “bon rapport qualité-prix”.

Si la rue Bossuet n’est pas l’une des plus intéressantes du 6e arrondissement sur le plan architectural (exception faite, après le boulevard des Brotteaux, de façades à encorbellement datées de 1923 et 1924), elle fourmille en revanche d’anecdotes : le 4 juin 1784 y décolla l’une des premières montgolfières des frères Montgolfier, fin des années 70, s’y trouvait l’une des nombreuses caches de Max Frérot, l’artificier et ancien membre du groupe armé d’extrême gauche Action directe, pendant la Seconde Guerre mondiale, la boîte aux lettres de mademoiselle Combe servit aux échanges de messages du réseau de résistance Combat (Secrets des rues de Lyon, Alain Dreyfus,Poutan, 2022).

Et depuis 2017 y officie Benjamin Bouvard, Toque blanche lyonnaise, auréolé d’un Bib Michelin et d’un 11,5/20 au Gault&Millau. Son Zeste gourmand – “zeste pour les agrumes que (j’)aime travailler, car il a de multiples saveurs possibles”– est une belle découverte.