Environnement

Qualité de l'air à Lyon : une très légère amélioration ce dimanche

  • par LC

    • La qualité de l'air passera de dégradée à moyenne ce dimanche 10 mai, notamment grâce aux averses qui viendront balayer la région.

    On respire un peu mieux ce dimanche à Lyon. Après une journée de samedi critique, où la pollution et le pollen s'en sont donnés à coeur joie, la qualité de l'air s'améliore légèrement ce 10 mai, notamment grâce aux "averses qui devraient balayer la région et ainsi lessiver l’atmosphère", indique Atmo, son observatoire en Auvergne-Rhône-Alpes. "La baisse des températures limitera la production d’ozone", détaille-t-il.

    Elle devrait continuer à s'améliorer dans les prochains jours, pour se stabiliser à un niveau moyen. Les poussières du Sahara pourraient, elles, localement faire leur retour dans la région.

    à lire également
    pollens de graminées
    Qualité de l'air et pollen : difficile de respirer à Lyon ce samedi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Qualité de l'air à Lyon : une très légère amélioration ce dimanche 11:28
    Fermetures et travaux : à quelle circulation s'attendre dimanche ? 10:31
    orages
    Orages et avalanches : l'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 09:47
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Pluie et baisse des températures : la météo de dimanche à Lyon 09:06
    Elodie Estrabol et Mathieu Fradin
    "Un dossard de trail dans les Monts d’Or peut changer le quotidien d’orphelins à Mumbai" 07:00
    d'heure en heure
    Hôtel de ville mairie Lyon
    Que faire à Lyon et autour dimanche ? Nos idées de sortie 09/05/26
    Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
    "Mai citoyen" : à quoi servent ces réunions organisées par la mairie ? 09/05/26
    Lyon CIRC Cancer OMS
    Lyon : une conférence organisée pour lutter contre la désinformation liée au cancer 09/05/26
    pollens de graminées
    Qualité de l'air et pollen : difficile de respirer à Lyon ce samedi 09/05/26
    police Lyon
    Tentative de meurtre à Saint-Priest : la déroulé des événements 09/05/26
    En images, immersion dans les coulisses de l'Opéra de Lyon 09/05/26
    Denis Verneau
    Article payant Denis Verneau, MOF sommelier à Lyon 09/05/26
    Place_lazare_goujon
    Villeurbanne : des gerbes du 8-Mai saccagées 09/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut