Qualité de l'air à Lyon : une très légère amélioration ce dimanche

La qualité de l'air passera de dégradée à moyenne ce dimanche 10 mai, notamment grâce aux averses qui viendront balayer la région.

On respire un peu mieux ce dimanche à Lyon. Après une journée de samedi critique, où la pollution et le pollen s'en sont donnés à coeur joie, la qualité de l'air s'améliore légèrement ce 10 mai, notamment grâce aux "averses qui devraient balayer la région et ainsi lessiver l’atmosphère", indique , son observatoire en Auvergne-Rhône-Alpes. "La baisse des températures limitera la production d’ozone", détaille-t-il.

Elle devrait continuer à s'améliorer dans les prochains jours, pour se stabiliser à un niveau moyen. Les poussières du Sahara pourraient, elles, localement faire leur retour dans la région.