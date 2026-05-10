Football : le capitaine Corentin Tolisso a-t-il prévu de quitter l'OL ?

Invité de Téléfoot ce dimanche 10 mai, le capitaine de l'Olympique lyonnais Corentin Tolisso a fait quelques confidences sur son avenir au sein du club.

En marge de la rencontre entre l'Olympique lyonnais et le FC Toulouse ce dimanche soir, le capitaine Corentin Tolisso a répondu aux questions de son ancien coéquipier Alexandre Lacazette sur un possible avenir ailleurs que dans le club lyonnais. Alors qu'il l'interrogeait sur la possibilité de le rejoindre au Neom SC en Arabie Saoudite, où Lacazette évolue aujourd'hui, le joueur qui sera sur le terrain ce soir n'a pas hésité longtemps.

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"Ce n'est pas le moment d'aller le rejoindre, mais on n'a que deux ou trois ans d'écart, donc s'il reste encore un peu de temps là-bas, peut-être quand je serai beaucoup plus vieux, on ne sait pas, mais pour l'instant, ce n'est pas mon objectif", a-t-il commencé.

Avant d'ajouter : "Pour moi, il manque le trophée du coeur, le (fait de) remporter quelque chose avec l'OL. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire avant la fin de ma carrière."

Rejoindre Lacazette en Arabie saoudite ou prolonger avec l’OL ?

La réponse de Corentin Tolisso 👀🇸🇦🦁@YassinNfaoui pic.twitter.com/6ZE23Tr8DJ — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 10, 2026

En contrat jusqu'à la saison prochaine

De retour à Lyon depuis juillet 2022, le milieu de terrain est pour l'instant engagé jusqu'à la fin de la saison prochaine. S'il ne prolonge pas son contrat d'ici là, il ne lui restera donc que quelques mois pour tenter de décrocher un titre avec l'Olympique lyonnais, où il a été formé.

En attendant, Corentin Tolisso sera ce soir sur la pelouse du Stadium de Toulouse, d'où le groupe espère bien repartir avec une victoire. Avec une qualification en Ligue des champions dans le viseur, les Gones n’ont en effet pas le droit à l’erreur.