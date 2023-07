Un duo réjouissant de Lyon qui fait des merveilles avec des “si”.

C’est une nouvelle adresse qui a ouvert au mois de juin. Sans tambour ni trompette. Pas le style de la maison, si loin de la fast fashion culinaire (l’année dernière, six ouvertures de restaurants sur dix étaient typées restauration rapide).

Siprès, c’est la rencontre entre un cuisinier et un pâtissier. Alexis et Alexis. L’un est originaire d’Île-de-France, l’autre de Décines. Lyon a été leur point cardinal.

Si loin du centre mais si près d’autres sens. Du rythme, par exemple. Subtilement méditerranéen. C’est le triptyque poulpe grillé, tarator et chermoula. Le céphalopode est cuit en basse température et passé à la plancha, accompagné d’une sauce orientale à base de concombre au fromage blanc et ail et d’une sauce “punchy” à base d’huile d’olive, persil, ail, citron, cumin et piment doux. Ou le caviar d’aubergines habilement rôties puis fumées au romarin et à la sauge, fenouil cru mariné au citron et huile d’olive, salade de tomate et feta, pickles d’oignons rouges.

la salle du restaurant Siprès @Antoine Merlet

Pour ce déjeuner, la réelle surprise aura été marquée par un “risotto de fregola sarda” : des pâtes de blé italiennes, cuites comme un risotto, liées par une crème d’asperge, petits pois frais, pecorino râpé, une touche de piment d’Espelette et huile d’herbes. Si loin des risottos classiques, si près du très bon.

À l’image de la panna cotta infusée à la verveine, coulis de cerise infusée à la fleur de sureau (pas assez présente), parsemée de cerises fraîches et de cerises en pickles (bien vu) et d’une meringue suisse maison.

Adresse aux exécutifs locaux : foncez savourer un instant au Siprès, place du Prado. L’idée vous viendra sur-le-champ de verdir cette place, où les platanes se sentent bien seuls. Et où une belle croix, en pierre grise, guide encore les voyageurs, façon tourisme culinaire.

Carottes nouvelles miso, halloumi, tahini, riz croustillant

@Antoine Merlet

Pedigree des chefs : Alexis Trimbour (cuisine) est passé par Le Grand Véfour (2 étoiles Michelin) comme chef de partie, après une expérience aux États-Unis (The Rainier Club, Seattle) ; il a participé à l’ouverture du bistrot Le Moment, à Vaise. Alexis Hostiguian (pâtisserie) a évolué dans de nombreuses pâtisseries lyonnaises, dont Bouillet, avant de basculer dans la restauration, notamment à La Brasserie des Monts d’Or (Saint-Cyr) ou l’InterContinental du Grand Hôtel-Dieu.

Si près… des producteurs locaux

- Fruits et légumes : Agriz (fruits et légumes issus principalement de producteurs de la Drôme)

- Ferme bio Margerie : jus de fruit produit à Portes-lès-Valence

- Fromages : Fromagerie Les Trois Jean, à Lyon

- Viandes : abattoir de Corbas viande française

- Pain : Antoinette, à Lyon

- Vins : dans un périmètre de 200 km autour de Lyon

- Bières issues de la région Rhône-Alpes

- Huiles : Huilerie Beaujolaise à Beaujeu

Siprès

2, place du Prado, Lyon 7e

04 87 78 43 02

Prix : Menu complet midi 24,50 €, assiettes à partager le soir entre 9 et 21 €

Fenêtre de tir : déjeuner du lundi au vendredi, dîner du mardi au vendredi

Alexis Hostiguian (pâtisserie) et Alexis Trimbour (cuisine) @Antoine Merlet