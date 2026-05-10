Arnaque : une Villeurbannaise visée par un faux profil d’élue

Une Villeurbannaise piégée par un faux compte Facebook se faisant passer pour la présidente de la Métropole. © Photo libre de droits

Une Villeurbannaise a été victime d'une arnaque d'une personne se faisant passer pour la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli sur Facebook.

Une arnaque bien ficelée. Le 28 avril dernier, une Villeurbannaise écrit sur l'application de messagerie "Messenger" à un profil qu'elle pensait être celui de la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli. Alors qu'elle cherchait à se renseigner sur sa situation personnelle et à faire reconnaître ses droits à la MDPH, cette femme s'est vue demander une somme d'argent inattendue en échange d'une aide de la Métropole.

Lire aussi : Lyon : une arnaque aux faux dons découverte place Bellecour

Dans les échanges en ligne consultés par Lyon Capitale, on voit le soi-disant profil de Véronique Sarselli demander à la Villeurbannaise d'envoyer son numéro de téléphone, afin d'être mise en contact avec "l'association", sans donner davantage de détails.

Pensant avoir affaire à l'élue, elle envoie son numéro de téléphone, avant d'être contactée sur WhatsApp par une deuxième personne se présentant comme Thomas Buberl, "gestionnaire financier en charge du suivi des dossiers de financement". En quelques clics sur Internet, on se rend vite compte que ce nom est en fait celui du directeur général d'Axa, renouvelé il y a tout juste une semaine à son poste, qui a été emprunté par malveillance.

Payer 150 euros pour 3000 euros d'aide

Cette personne lui demande alors de lui transmettre ses informations personnelles, dont sa carte d'identité et son RIB, afin de vérifier son éligibilité à une "aide exceptionnelle non remboursable". La Villeurbannaise ne se doute toujours de rien, mais c'est une fois qu'elle a envoyé toutes ses infos qu'elle se rend compte de la supercherie. Elle serait bien éligible à une aide de 3000 euros "attribuée à titre gracieux", mais doit payer un montant de 150 euros "pour couvrir les frais liés à leur obtention". "Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer si vous êtes en mesure d'effectuer ce règlement aujourd'hui", continue le soi-disant Thomas Buberl.

La Villeurbannaise écrit alors une nouvelle fois au profil se faisant passer pour Véronique Sarselli, lui indiquant qu'il s'agit d'une arnaque, lequel répond très rapidement par la négative. "J'aurais dû m'en rendre compte parce qu'elle me répondait trop vite", nous confie-t-elle.

Depuis, elle a signalé l'arnaque à sa banque et a déposé plainte en ligne.

Faites donc attention si vous êtes victime de la même arnaque, aucune aide de la Métropole ne se fait via ce type de messagerie.