Ombellule, d’ébène et d’éden

On a goûté le nouveau restaurant gastronomique de Tabata et Ludovic Mey. La table fera partie des très grands de Lyon, sans aucun doute.

C’est drôle, on aurait pu croire cette adresse immuable, tant l’élégance et le raffinement de la salle de restaurant, configurée en longueur, rappellent ceux d’une cabine de l’Orient-Express ou d’un salon première classe du premier paquebot France de la Compagnie générale transatlantique. On imagine sans peine les patronymes, les légendes, les grands destins et les anecdotes passées. Pourtant, Ombellule n’a ouvert que cet automne.