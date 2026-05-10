Guillotière : il s'apprête à tirer sur un coiffeur, les CRS interviennent

Ce vendredi 8 mai, un homme a été pris en charge par les forces de l'ordre dans le quartier de la Guillotière à Lyon (7e arrondissement) alors qu'il braquait un pistolet sur un coiffeur.

Règlement de compte ou mauvaise blague ? Ce vendredi 8 mai, une brigade de police déployée dans le quartier de la Guillotière à Lyon (7e arrondissement) est tombée par hasard sur une scène quelque peu surréaliste : un homme en train de dégainer un pistolet et de le braquer sur un coiffeur du quartier.

Malgré le danger qui semblait alors imminent, les forces de l'ordre ont rapidement intervenu et sont parvenus à arrêter l'individu, visiblement très alcoolisé, avant qu'il ne tire, racontent nos confrères du Progrès. L'arme, elle, était en fait factice. Le suspect a dans la foulée été interpellé et placé en garde à vue, qui a été prolongée ce samedi.

Un blessé à l'arme blanche

Un nouvel incident finalement sans gravité, qui intervient seulement quelques jours après une importante intervention des secours et des forces de l'ordre dans le quartier. Ce mercredi 6 mai, un homme a été découvert près de la place Gabriel-Péri, blessé à l'arme blanche. Son pronostic vital était engagé au moment de sa prise en charge.

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