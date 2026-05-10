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Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire
Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire.

Sud de Lyon : un arrêté préfectoral interdit les manifestations le 11 mai

  • par LC

    • La préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant les rassemblements dans un large périmètre du sud de l’agglomération lyonnaise, lundi 11 mai 2026, de 5h à minuit.

    Tout cortège, défilé et rassemblement sera interdit dans un large périmètre au sud de Lyon ce lundi 11 mai, de 5 heures du matin à minuit. Cette décision concerne plusieurs communes : Lyon, Saint-Fons, Solaize, Vernaison, Oullins-Pierre-Bénite, Irigny, Feyzin et La Mulatière. Le périmètre interdit inclut notamment de nombreux axes routiers et points de passage majeurs, parmi lesquels la M7, l’A450, le pont Pasteur, l’avenue Tony Garnier, l’avenue Jean Jaurès ou encore la route de Vienne.

    Lire aussi : Fête de l’Aïd : les consignes sanitaires strictes de la Préfecture du Rhône

    Risques industriels et de troubles à l’ordre public

    Dans son arrêté pris ce vendredi 8 mai, la préfecture justifie cette interdiction par des déclarations de manifestation et de blocage visant notamment la raffinerie de Feyzin et les installations portuaires du port Édouard Herriot. Ces sites sont qualifiés d’"infrastructures majeures" pour la chaîne de distribution des hydrocarbures et l’approvisionnement énergétique.

    L’autorité préfectorale met également en avant des risques industriels importants, liés au stockage et au transport de matières dangereuses et inflammables, ainsi que la possibilité d’entraves aux services de secours ou d’exploitation.

    Selon la préfecture, l’interdiction temporaire de manifester sur ce secteur constitue "le seul moyen" de prévenir efficacement les troubles et de garantir la continuité de l’approvisionnement énergétique et économique.

    6 mois de prison et 7500 euros d'amende

    L’arrêté rappelle enfin que l’organisation d’une manifestation interdite est passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. La participation à une manifestation interdite expose quant à elle à une contravention de 4e classe.

    La mesure fera l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Rhône.

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