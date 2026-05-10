Rillieux : un cortège de mariage dérape, les invités sont exclus

Ce samedi 9 mai, le maire de Rillieux-la-Pape (Rhône) Alexandre Vincendet a décidé de célébrer un mariage sans les invités, en raison des débordements occasionnés par le cortège.

Un mariage en très petit comité. Ce samedi 9 mai à Rillieux-la-Pape, un mariage a été célébré sans ses invités par le maire Alexandre Vincendet (Horizons). La raison ? Un peu plus d'une heure plus tôt, le cortège a multiplié les infractions au code de la route, se transformant en véritable rodéo urbain. Feux rouges grillés, accélérations brusques dans les rues de la commune, mettant en danger ses habitants... Le maire a rapidement décidé de sévir. D'autant plus que le couple avait signé une charte de "bonne conduite" quelques jours plus tôt, s'engageant à ce que tout se déroule dans le calme.

Les jeunes mariés n'ont toutefois pas pu contenir tous leurs invités, malgré les avertissements de la police municipale. Dans un premier temps, Alexandre Vincendet a donc décidé d'annuler la cérémonie, racontent nos confrères du Progrès. Puis, il a finalement posé une seule condition pour que l'union puisse avoir lieu : qu'elle se déroule "dans la plus stricte intimité", selon ses propos. Soit en la présence des mariés, de leurs mères et de leurs témoins.

Trois autres mariages célébrés sans encombre

"Je ne le fais pas de gaieté de cœur mais c’est mon travail de faire respecter les règles. Trois autres mariages ont été célébrés dans la journée, et ça s’est très bien passé", a déclaré Alexandre Vincendet.

Tous les membres du cortège responsables d'une infraction au code de la route ont, elles, été verbalisées.

"Nous ne céderons jamais"

Une mesure qui va dans le sens de la déclaration récente de l'édile quant à la sécurité dans les rues de sa commune. "Nous ne céderons jamais", a-t-il assuré fin avril après la violente agression d’un policier de la brigade spécialisée de terrain (BST) dans la nuit du 22 au 23 avril, alors qu’il rentrait chez lui. "Il faut dire les choses clairement : si ces individus s’en prennent aujourd’hui à nos policiers, c’est parce que nous ne lâchons rien. Parce que nous refusons de céder du terrain. Parce que nous faisons respecter la loi. Et cela, ils ne le supportent pas."

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