Fermetures et travaux : à quelle circulation s'attendre dimanche ?

Alors que Bison Futé annonce une journée difficile dans le sens des retours, la circulation risque s'annonce complexe autour de Lyon avec la fermeture de la M6, la M7 et le tunnel de Fourvière

En ce jour de retour de week-end prolongé, faut-il craindre le pire à Lyon ? Si la journée sera effectivement dense, Bison Futé n'annonce qu'une journée orange sur les routes de France au niveau des retours. En Auvergne-Rhône-Alpes, le service qui informe les automobilistes sur l'état du trafic recommande toutefois d'éviter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon et ce pour toute l'après-midi, de 13h à 21h.

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Raison de plus pour suivre les recommandations de Bison Futé : plusieurs axes majoritaires seront encore fermés ce dimanche 10 mai à Lyon et autour. Il s'agit de :

dans les deux sens entre l’échangeur de Valvert (M6) et l’échangeur 1 de la M7 ;

dans les deux sens sous le tunnel de Fourvière. La circulation dans les trémies 2, 3, 4, 5 et 6 de Perrache est également interdite.

La circulation rouvrira au plus tard lundi 11 mai 2026 à 6 heures du matin. En attendant, voici le plan des itinéraires pour contourner ces fermetures.

Importants ralentissements ce jeudi soir

Si ces fermetures n'ont pas engendré d'énormes engorgements ni de bouchons extraordinaires au moment des départs de jeudi soir, d'importants ralentissements ont toutefois été constatés, notamment dans le quartier de Vaise, qui a permis de palier au tunnel de Fourvière pour rejoindre l’A6 et le Nord.

À noter que les travaux et fermetures reprendront dès le 13 mai et se poursuivront aux dates suivantes :

du 13 mai à 22 h au 18 mai à 6 h ;

du 22 mai à 22 h au 26 mai à 6 h ;

du 29 mai à 22 h au 1er juin à 6 h.

Des fermetures qui auront sûrement un impact sur la densité de la circulation.