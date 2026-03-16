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Florestan Groult, Claire Grunenwald et Laurent Legendre dévoilant leurs propositions de campagne.

Métropolitaines 2026 : Les Insoumis accusent le PS de “jeu dangereux”

  • par Paul Terra

    • Les Insoumis s'agacent du blocage de socialistes comme Hélène Geoffroy en pleine négociation en vue d'une alliance avec les écologistes de Bruno Bernard à la Métropole de Lyon.

    Si à Lyon, l’alliance entre les écologistes et leurs alliés de gauche avec les Insoumis a été scellé, la situation se tend à l'échelon métropolitain. Hélène Geoffroy, maire PS de Vaulx-en-Velin et vice-présidente sortante de la Métropole de Lyon, refuse tout accord avec les Insoumis dans sa ville comme dans la circonscription Rhône Amont où elle mène la liste soutenue par Bruno Bernard. Les candidats Insoumis de la Métropole dénonce, ce lundi, un “blocage inadmissible”. “La droite réactionnare est aux portes du pouvoir à la Métropole de Lyon (...) Les alliés locaux des écologistes et notamment le PS d’Hélène Geoffroy semblent préférer des postures politiciennes plutôt que l’amélioration concrète de la vie des habitants. La France Insoumise condamne cette position dangereuse du PS qui fait le jeu de la droite de Jean-Michel Aulas, Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron et Véronique Sarselli”, déplore la liste Faire mieux pour la Métropole de Lyon qui en appelle à l’intervention de Bruno Bernard. Les Insoumis rappellent qu’ils sont toujours prêt à un accord autour d’une fusion technique. 

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