Actualité
Les Terrasses de Lyon, au sein du Relais&Châteaux La Villa Florentine.

Ce restaurant lyonnais va perdre son étoile Michelin

  • par VG

    • Le Guide Michelin a publié ce mardi la liste des établissements qui perdent une étoile en 2026. Un restaurant lyonnais est rétrogradé d'une étoile.

    Avant son nouveau palmarès d'étoiles qui sera dévoilé le 16 mars à Monaco, le guide Michelin a annoncé mardi ses rétrogradations pour 2026. Une liste chaque année scrutée avec attention par le monde de la gastronomie. Si ces rétrogradations 2026 sont marquées par la perte d'un macaron pour Sébastien Bras dans l'Aveyron ou encore la perte sa troisième étoile de L'Ambroisie, à Paris, place des Vosges, le plus ancien triple étoilé de la capitale, à Lyon, un restaurant est concerné.

    A lire aussi : 4 nouveaux Bib Gourmand à Lyon

    Il s'agit de Les Terrasses de Lyon, restaurant gastronomique situé dans l'hôtel La Villa Florentine, montée Saint-Barthélémy, dans le 5e arrondissement. La table qui comptait une étoile se voit rétrogradée en "sélection du guide".

    En début d'année, le chef David Delsart avait quitté les cuisines, après vingt-et-un ans au sein de l’hôtel et du groupe hôtelier Arteloge.

    Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs autres restaurants ont également été rétrogradés par le guide Rouge. En Savoie, Le Chabichou de Stéphane Buron passe de deux étoiles à une. Dans l'Ain, l'Auberge de l'Abbaye perd sa seule étoile, tout comme Le P'tit Polyte en Isère.

    La liste complète des rétrogradations 2026 :

    Passage de trois à deux étoiles

    - L'Ambroisie - Paris - Shintaro Awa

    Passage de deux à une étoile

    - Le Chabichou – Savoie – Stéphane Buron

    - Le Suquet – Aveyron – Sébastien Bras

    - Relais de la Poste – Landes – Jean Coussau

    Passage d'une étoile à une recommandation en sélection du guide

    - Auberge de l'Abbaye – Ain – Ivan Lavaux

    - Le Figuier de Saint-Esprit – Alpes-Maritimes – Christian Morisset

    - La Mirande – Vaucluse – Michele Donvito (depuis janvier)

    - La Coopérative – Domaine Riberach – Pyrénées-Orientales - Dennys Teixeira

    - La Mère Germaine – Vaucluse – Julien Thomasson

    - Le P'tit Polyte – Isère - Thomas Braghi

    - L'Hysope – Charente-Maritime – Nicolas Durif

    - Le Pont de l'Ouysse – Lot – Stéphane Chambon

    - La Table – Hôtel Clarance – Nord – Gaëtan Citerne

    - Les Terrasses de Lyon – Rhône – John Leon

    - Auberge de la Tour – Cantal – Renaud Darmanin

    - Le Village Tomohiro – Yvelines – Tomohiro Uido

    - Le Lièvre Gourmand – Loiret – Tristan Robreau

    - Helen – Paris – Sébastien Carmona-Porto

    - Ô Saveurs – Haute-Garonne – David Biasibetti

    - Au 14 Février – Indre – Takuya Kakehashi

    - Auberge Au Bœuf – Bas-Rhin – Yannick Germain

    à lire également
    Sous l’emprise de stupéfiants, il met le feu à son appartement à Villeurbanne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Sous l’emprise de stupéfiants, il met le feu à son appartement à Villeurbanne 08:44
    Lyon 1 – Campus de la Doua © Université de Lyon
    Villeurbanne : un étudiant meurt après un malaise sur le campus de la Doua 08:25
    Ce restaurant lyonnais va perdre son étoile Michelin 07:58
    Le repreneur en série ACI placé en liquidation judiciaire à Lyon 07:43
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi nuageux et pluvieux à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:13
    d'heure en heure
    Véronique Sarselli
    "Notre territoire est abîmé", pointe Véronique Sarselli (Grand Coeur lyonnais) 07:00
    Meeting de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli
    Avant le premier tour, Aulas et Sarselli musclent leurs discours 10/03/26
    Delphine Briday
    Municipales à Lyon : "La mairie a continué à servir les plus riches", déplore Delphine Briday (LO) 10/03/26
    Givors : une bagarre au collège Paul-Vallon, des enseignants exercent leur droit de retrait 10/03/26
    un motard au salon du 2 Roues à Lyon en 2025
    Le Salon du 2 Roues de Lyon bat un nouveau record d'affluence 10/03/26
    À Lyon, Georges Képénékian organise un "anti-meeting" pour "casser le duel Doucet-Aulas" 10/03/26
    Photo d'illustration DZ Mafia. (Photo MIGUEL MEDINA / AFP)
    Opération contre la DZ Mafia : un avocat lyonnais a été arrêté 10/03/26
    Élections municipales : tous les candidats dans la métropole de Lyon 10/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut