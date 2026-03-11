Ce restaurant lyonnais va perdre son étoile Michelin

Les Terrasses de Lyon, au sein du Relais&Châteaux La Villa Florentine.

Le Guide Michelin a publié ce mardi la liste des établissements qui perdent une étoile en 2026. Un restaurant lyonnais est rétrogradé d'une étoile.

Avant son nouveau palmarès d'étoiles qui sera dévoilé le 16 mars à Monaco, le guide Michelin a annoncé mardi ses rétrogradations pour 2026. Une liste chaque année scrutée avec attention par le monde de la gastronomie. Si ces rétrogradations 2026 sont marquées par la perte d'un macaron pour Sébastien Bras dans l'Aveyron ou encore la perte sa troisième étoile de L'Ambroisie, à Paris, place des Vosges, le plus ancien triple étoilé de la capitale, à Lyon, un restaurant est concerné.

Il s'agit de Les Terrasses de Lyon, restaurant gastronomique situé dans l'hôtel La Villa Florentine, montée Saint-Barthélémy, dans le 5e arrondissement. La table qui comptait une étoile se voit rétrogradée en "sélection du guide".

En début d'année, le chef David Delsart avait quitté les cuisines, après vingt-et-un ans au sein de l’hôtel et du groupe hôtelier Arteloge.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs autres restaurants ont également été rétrogradés par le guide Rouge. En Savoie, Le Chabichou de Stéphane Buron passe de deux étoiles à une. Dans l'Ain, l'Auberge de l'Abbaye perd sa seule étoile, tout comme Le P'tit Polyte en Isère.

La liste complète des rétrogradations 2026 :

Passage de trois à deux étoiles

- L'Ambroisie - Paris - Shintaro Awa

Passage de deux à une étoile

- Le Chabichou – Savoie – Stéphane Buron

- Le Suquet – Aveyron – Sébastien Bras

- Relais de la Poste – Landes – Jean Coussau

Passage d'une étoile à une recommandation en sélection du guide

- Auberge de l'Abbaye – Ain – Ivan Lavaux

- Le Figuier de Saint-Esprit – Alpes-Maritimes – Christian Morisset

- La Mirande – Vaucluse – Michele Donvito (depuis janvier)

- La Coopérative – Domaine Riberach – Pyrénées-Orientales - Dennys Teixeira

- La Mère Germaine – Vaucluse – Julien Thomasson

- Le P'tit Polyte – Isère - Thomas Braghi

- L'Hysope – Charente-Maritime – Nicolas Durif

- Le Pont de l'Ouysse – Lot – Stéphane Chambon

- La Table – Hôtel Clarance – Nord – Gaëtan Citerne

- Les Terrasses de Lyon – Rhône – John Leon

- Auberge de la Tour – Cantal – Renaud Darmanin

- Le Village Tomohiro – Yvelines – Tomohiro Uido

- Le Lièvre Gourmand – Loiret – Tristan Robreau

- Helen – Paris – Sébastien Carmona-Porto

- Ô Saveurs – Haute-Garonne – David Biasibetti

- Au 14 Février – Indre – Takuya Kakehashi

- Auberge Au Bœuf – Bas-Rhin – Yannick Germain