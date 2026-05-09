Que faire à Lyon et autour dimanche ? Nos idées de sortie

Voici les événements qui auront lieu à Lyon et dans les alentours ce dimanche 10 mai 2026.

Avec le retour du mois de mai, Lyon et ses alentours regorgent d'événements en tout genre, à faire en famille, en couple ou entre amis.

FestiExpo - du 8 au 10 mai 2026

C'est LE rendez-vous pour découvrir la Turquie en France. Pour cette 16e édition placée sous le signe du voyage et de la découverte, les Lyonnais sont invités à Eurexpo Lyon pour découvrir la gastronomie, l'artisanat et la vie culturelle turque, à travers des démonstrations de danses traditionnelles, de derviches tourneurs ou de la fanfare impériale de Bursa. Des personnalités turques, acteurs et influenceurs seront également présents pour des dédicaces.

Au total, plus de 300 exposants sont attendus. Pensé comme un événement accessible à tous, FestiExpo proposera aussi un espace "Festiland" pour les enfants, avec jeux, ateliers et animations.

Tarifs : 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants.

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Fête de l'Iris - les 9 et 10 mai

Au coeur du parc Chabrières d'Oullins-Pierre-Bénite, la fête de l'Iris célèbre le printemps pendant deux jours, en mêlant nature, culture et spectacle vivant, avec la part belle aux arts de rue : acrobaties, bulles géantes et performances burlesque.

La biodiversité du parc est également mise en valeur avec des balades botaniques, des ateliers créatifs et des animations autour des abeilles peuplant le parc.

Infos pratiques : dimanche 10 mai de 10h à 19h, entrée libre.

Les Lions du rire - du 4 au 10 mai

Jusqu'au 10 mai, le festival Les Lions du rire se tiendra au Palais de la Mutualité & Bourse du Travail. Au total, 12 humoristes se produiront, entre stand-up, humour théâtral, improvisation et éloquence. À l'occasion de cette 11e édition, le festival a mis en lumière une nouvelle génération d’humoristes locaux et nationaux, dont Wassim El Fath, Nicolas Di Nitto ou encore Manuel Humoriste.

Au programme ce dimanche : l'humoriste Mahé, qui raconte son parcours "presque sans fautes" et se moque avec beaucoup d’autodérision des obstacles rencontrés dès les bancs de l’école.

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Foire de Brindas

Pour cette 186e édition, la foire de Brindas - qui se tiendra ce dimanche 10 mai - présentera des artisans, créateurs, producteurs, commerçants qui feront découvrir leur savoir-faire et partager un moment convivial au cœur de la commune.

Infos pratiques : Place de Verdun 69126 Brindas - Entrée libre.