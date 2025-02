Villa Florentine, la dernière tentation du luxe

Successivement ancien hôtel particulier de grande famille lyonnaise, providence pour jeunes filles, couvent carmélite, hôpital durant la guerre de 14, la Villa Florentine est aujourd'hui l'une des meilleures tables et l'un des grands hôtels de Lyon.

Cet article est paru en novembre 2016 dans le livre Les Tables mythiques de Lyon (édition Lyon Capitale).

C'est l'un des fleurons hôteliers de Lyon, affilié à la short-list des cinq-étoiles et membre du cercle très restreint des Relais & Châteaux. Le guide Michelin, en plus de lui décerner un macaron pour sa cuisine, le distingue comme « l'un des établissements les plus beaux de la ville ». Clint Eastwood aime y bouquiner au calme dans l'un des canapés de cuir grenat du bar, face à l'ancien chœur de la chapelle qui fait office d'entrée du palace.