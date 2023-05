Maître Séverine Girardon est présidente de la Chambre des notaires du Rhône. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour parler de la conjoncture de l'immobilier du Rhône.

La présidente de la Chambre des notaires du Rhône débute en donnant des indications sur la baisse des volumes de vente : "Quand on fait un retour presse sur les chiffres de l'immobilier, on parle du passé alors que finalement ça n'intéresse pas tant que cela. Pour le passé, les chiffres restent stables jusqu'au 31 janvier 2023. Ces chiffres là ne sont pas à la baisse en 2022. Au contraire, ils ont légèrement augmenté. Ce que l'on peut dire sur l'année dernière, par contre, c'est qu'il y a une nette baisse des volumes de transaction : de -8% environ sur la France entière et le Rhône est impacté bien évidemment. Lyon en particulier, peut-être un peu plus qu'ailleurs. Cette baisse des volumes touche tous les secteurs: l'appartement ancien, la maison et beaucoup aussi le terrain à bâtir. Ceci s'explique par la hausse continue des deux dernières années depuis la sortie du covid, de plus de 20% par an. Finalement, une baisse des volumes à -8 %, rapportée aux importants volumes des années antérieures, ce n'est pas tant que cela."

Séverine Girardon poursuit sur la baisse des prix de l'immobilier dans le contexte macroéconomique actuel : "C'est vrai que c'est crispant parce que ce n'est pas une situation habituelle. Alors est-ce qu'on va vers une chute drastique des prix de l'immobilier pour l'année qui vient ? Je constate que les vendeurs ne sont pas en panique pour l'instant. D'ailleurs on a des vendeurs qui tiennent leur prix. C'est un problème pour certains acquéreurs."

La notaire de Tarare pointe les difficultés qu'engendre les dernières réformes réglementaires sur l'immobilier : "On a effectivement une accumulation, cela doit être un hasard de législations qui entrent en vigueur en même temps, sachant que le l'encadrement des loyers était déjà entré en vigueur. Aujourd'hui, comme le marché se tend, l'augmentation des taux d'intérêt couplée à la baisse des loyers liés à l'encadrement, fait qu'effectivement notre investissement immobilier n'a plus du tout n'a plus du tout le vent en poupe."

Elle conclut sur la rénovation énergétique : "Il y a aussi une crispation sur la performance énergétique. Il faut savoir que les logements classés F et G sont particulièrement en alerte rouge. De plus, l'obligation de faire un audit énergétique lorsque vous avez des bâtiments en mono-propriété depuis le 1er avril, crée un stress supplémentaire pour nos propriétaires ou nos futurs propriétaires. Couplé à cela, vous avez également l'obligation de déclarer vos biens immobiliers que vous possédez au 1er juillet. Il me semble que le propriétaire ou le futur propriétaire immobilier est assez maltraité par les pouvoirs publics."

Plus de détails dans la vidéo :

Lire aussi :

Immobilier à Tassin : "Pour un T3, on est à minima dans les 250 000 euros" (vidéo)

"Les biens d'exception ne sont pas rares à Sainte-Foy" (vidéo)

Immobilier : "On trouve des maisons à 250 000 euros à Meyzieu" (vidéo)

Immobilier à Bron : "Un T3 vaut entre 210 000 et 250 000 euros" (vidéo)

Immobilier : "270 000 euros pour un 60 m2 à Caluire-et-Cuire" (vidéo)

Immobilier à Saint-Priest : "Il y a énormément de programmes neufs dans le centre-ville" (vidéo)

Immobilier à Vénissieux : "180 000 euros pour un T3 dans le centre" (vidéo)

Immobilier : "Villeurbanne a pris 49% en 5 ans" (vidéo)

Immobilier à Lyon 8 : "À partir de 3000 euros/m2 pour une résidence avec balcon" (vidéo)

Immobilier à Lyon 2 : "Trouver sous les 5200 euros/m2, cela n'existe plus »

Immobilier à Lyon 5 : "Le Vieux-Lyon vaut la Presqu'Île, Ménival intéressant pour les familles »

Immobilier à Lyon 1 : "Comptez 350 000 euros pour un T3 sur les Pentes de la Croix-Rousse »

Immobilier : "Le 6e est l'un des quartiers les plus prisés de Lyon »

Immobilier : "On peut faire toute sa vie dans le 7e", explique Gaël Fluchaire

Immobilier à Lyon 9 : "Le centre Valmy est l'endroit le plus demandé, La Duchère a changé

Immobilier à la Confluence : "Ce quartier est de plus en plus attractif" assure Sophie Terdjman