Colère des prostituées de Gerland délogées, les riverains soulagés

Les prostituées installées à Gerland ont été délogées ce jeudi 4 mai suite à l'arrêté pris par la préfète du Rhône. Elles ont manifesté leur colère sur place devant le cordon des forces de l'ordre.

Sur place, les visages sont tendus mais la colère, elle, se fait bien entendre. La préfète du Rhône a pris, mercredi 3 mai, un arrêté interdisant le stationnement des véhicules dans lesquels se déroule une activité de prostitution. Une vingtaine de rues sont concernées par ce dernier, ce qui représente une grande majorité du quartier de Gerland.

C'est ce jeudi 4 mai que le couperet est tombé, un peu plus de 24 heures après la prise de l'arrêté, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les camionnettes blanches situées sur la rue Jean Bouin derrière le stade de Gerland. En arrivant, une file de camionnettes s'en va, les prostituées au volant se cachent le visage. L'expulsion se fait au compte-goutte, un camion à la fois. Certaines camionnettes, qui n'avaient pas bougées, semble-t-il, depuis plusieurs années, ont du mal à repartir. Celles qui sont inoccupées sont emmenées par la fourrière.

Les camionnettes inoccupées sont emmenées par la fourrière (image Julien Barletta)

Les prostituées expriment leur colère

Une bonne trentaine de manifestants sont sur place, devant le cordon de police. Une banderole, ainsi que les traditionnels parapluies rouges sont déployés. "Laissez-nous tranquilles, on travaille ici", hurle une femme en direction des agents. La porte-parole de Cabiria, une association de défense des travailleuses du sexe, est là, visiblement très remontée contre la préfecture.

"Elles sont obligées de quitter les lieux sans savoir où elles vont pouvoir aller, tout est interdit", explique-t-elle. Elle soutient que ces expulsions ne vont pas s'arrêter là : "certaines se sont déjà garées dans des rues adjacentes, les autres ne sont pas encore parties." L'association a annoncé que dans les prochains jours, une lettre sera envoyée au ministère de l'Intérieur pour demander plus de dialogue.

Le soulagement des riverains

Cette expulsion des prostituées de la Plaine des Jeux de Gerland s'est faite dans le calme. Les travailleuses du sexe, malgré leur colère, sont parties sans heurts avec les forces de l'ordre. Non loin, des riverains observent la scène et se disent "soulagés."

"Elles n'avaient rien à faire ici", lance Alain, un riverain.

C'est notamment le cas d'Alain qui habite dans le quartier. Cet après-midi, il est descendu timidement de son appartement pour observer la scène de loin. "Je n'ai rien contre les prostituées, mais elles n'avaient rien à faire ici", regrette-t-il. Pour lui, "elles devraient se trouver en périphérie de la ville." Il ajoute : "ici, à la Plaine des Jeux, il y a beaucoup d'enfants et il ne faut plus qu'ils voient ça." Alain reproche "l'inaction de la Mairie de Lyon" et salue l'intervention de la préfecture.

Toujours est-il que les prostituées de Gerland se retrouvent dans une situation floue. Elles ne savent pas où aller et redoutent de se retrouver dans des lieux où elles risqueraient plus d'agressions.

