Les policiers de l'OFAST de Lyon ont démantelé un trafic international de stupéfiants, sur lequel ils enquêtaient depuis novembre 2023.

Un coup de filet d'ampleur pour les policiers lyonnais. Après de longs mois d'investigations, débutées en novembre 2023, les policiers de l'Office anti-stupéfiants (OFAST) de Lyon ont mis la main sur un groupe criminel lyonnais. Spécialisé dans les importations de stupéfiants, ce dernier ramenait d'importantes quantités de stupéfiants depuis l'Espagne vers la région Auvergne-Rhône-Alpes, précise la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN).

13 suspects interpellés

À la suite de plusieurs mois d'enquête menée sous l'égide de la JIRS de Lyon, les policiers sont parvenus entre décembre 2023 et juillet 2024 à interpeller deux poids lourds et un convoi de véhicules légers entre la région lyonnaise et le Gard, lors d'un échange de stupéfiants avec des équipes locales. 2,4 tonnes de résine de cannabis ont été saisis par l'OFAST au cours des deux opérations. 11 suspects ont aussi été mis en examen et écroués en détention provisoire.

La poursuite de l'enquête a aussi permis l'interpellation lundi 30 juin de l'individu soupçonné d'être le donneur d'ordres de ces équipes. Il a été placé en garde à vue. Le lendemain, mardi 1er juillet, un autre mis en cause, fugitif condamné en 2016 à une peine de 7 années d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, a lui aussi été placé en garde à vue. 54 kg de cocaïne et plusieurs dizaines de milliers d’euros ont été saisis à son domicile.

"Les mis en cause ont été présentés vendredi 4 juillet à un juge d’instruction, mis en examen et placés en détention provisoire", conclut la DIPN du Rhône.

