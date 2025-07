Nuits de Fourvière : un spectacle musical et poétique

Les Nuits de Fourvière proposent une rencontre exceptionnelle avec la chanteuse Pomme et les circassiens Marie et Yoann Bourgeois. Un rendez-vous poétique de haut vol !

Avec son dernier album Saisons, plus hybride et expérimental que les précédents, la chanteuse Pomme avait envie de créer une nouvelle forme de spectacle qui lui permettait de tout imaginer, de célébrer la nature, d’allier magie, cirque, musique classique et danse.

C’est ainsi qu’est née Le petit cirque, fruit d’une rencontre avec les circassiens Marie et Yoann Bourgeois, une pièce courte pour les enfants et ceux qui ne renoncent pas à l’enfance, qui déploie un cycle de mélodies et chansons délicates, enveloppées par le rythme des saisons.

Pomme avait rêvé ce spectacle avec un orchestre, un format impossible en tournée où il est ainsi présenté avec un quatuor à cordes. Simple, la trame narrative propose de suivre les différents âges d’un personnage – représenté par quatre femmes/acrobates qui illustrent chacune une saison, incarnant chaque fois un âge particulier – et imagine un monde où les humains et la nature sont capables de vivre ensemble.

La scénographie se pose dans un espace circulaire où il est question de gravité et de force centrifuge, offrant, comme Yoann Bourgeois a su le faire dans ses précédents spectacles, une perception multiple du temps et de l’espace, des situations en transformation perpétuelle qui donnent à voir des humanités sensibles.

Vidéo, danse, installation plastique et théâtralité accompagnent les couleurs et les émotions de chaque saison. Outre la voix de Pomme et la musique du quatuor, les artistes ont élaboré une spatialisation du son afin d’immerger le public dans un tourbillon d’émotions douces, faisant en sorte qu’il soit également enveloppé par un flot d’odeurs légères diffusées tout au long du spectacle et propices aux souvenirs d’enfance.

Le petit cirque - Pomme, Marie & Yoann Bourgeois – Du 15 au 17 juillet aux Nuits de Fourvière – nuitsdefourviere.com