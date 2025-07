Au cours de l'été, les travaux de la Voie lyonnaise n°8 nécessiteront la mise en sens unique du boulevard du Valvert.

Après avoir ouvert à la circulation la Voie lyonnaise n°8 sur 5 km dans l'Ouest lyonnais, la Métropole de Lyon a engagé des travaux jusqu'à mars 2026 entre la route de Paris (Charbonnières) et l'avenue Barthélémy Buyer (Lyon 9e). Ainsi, à compter du mardi 15 juillet et jusqu'au 12 septembre, le boulevard de Valvert à Tassin-la-Demi-Lune sera mis en sens unique, en direction de Charbonnières.

Durant cette période, les usagers sont invités à se reporter sur la M6 ou à suivre la déviation mise en place à Tassin (Avenue de Paris - Avenue de la République-Horloge-Avenue Victor Hugo - Porte de Valvert). "La sortie de la M6 et du boulevard périphérique via le boulevard du Valvert est maintenue", précise la Métropole de Lyon. Tout comme l'accès à la clinique Val d'Ouest via le chemin de la Vernique.

Temporairement, et pour atténuer l'impact sur les déplacements, le couloir de bus sur l'avenue de la République à Tassin sera ouvert à la circulation générale. Sur les zones de chantier, la vitesse est limitée à 30 km/h.

À terme, la VL8 doit permettre de relier la métropole d'Ouest en Est, de La Tour-de-Salvagny à Saint-Priest.

