Réagissant aux propos du ministre de l’Enseignement supérieur, Laurent Wauquiez demande au gouvernement de stopper le déni sur la question de "l'islamo-gauchisme".

Il y a quelques jours, le ministre de l’Enseignement supérieur Philippe Baptiste, contestait l'existence d'un quelconque "islamo-gauchisme" au sein de l'université française, précisant que le terme n'existait pas "en tant que terme universitaire."

Des propos n'ayant pas manqué de faire réagir l'ex président de la Région Laurent Wauquiez. Dans une lettre destinée au premier ministre français, publiée sur son compte X jeudi 10 juillet, ce dernier écrit : "Comment expliquer que l'université ne serait pas concernée par l'islamo-gauchisme, alors que pour citer le seul exemple de ma propre région, un professeur a été menacé par des activistes à Science-Po Grenoble (...) et plus récemment le professeur Fabrice Balanche a été agressé en plein cours à l'université Lyon 2 pour avoir eu le courage de s'opposer aux revendications communautaristes de groupuscules d'extrême-gauche au sein de l'établissement."

Près de quatre mois après l'affaire Balanche, celui qui avait pris la décision de supprimer les subventions de la Région à l'université Lyon 2 demande au gouvernement de "clarifier sa position" et de confirmer son "plus ferme engagement à défendre les universités et les principes républicains." Il demande également au ministre de "stopper le déni" concernant "l'islamo-gauchisme."

Stop au déni sur l’islamo-gauchisme. J’ai écrit au Premier ministre ⤵️ pic.twitter.com/gDcX0qkhAM — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) July 10, 2025

