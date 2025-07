Comment la Ville de Lyon investit dans l'éducation populaire depuis cinq ans

En visite ce vendredi 11 juillet à la MJC de Montchat, dans le 3e arrondissement de Lyon, Grégory Doucet a réaffirmé l'engagement de la Ville pour l'éducation populaire "véritable pilier d'une démocratie inclusive, vivante et solidaire".

Il est 9h ce vendredi matin et la MJC de Montchat, dans le 3e arrondissement de Lyon, fourmille déjà. Les premiers enfants sont accueillis au sein de ce grand bâtiment de plus de 1500 m2, situé en face de l'église de Montchat. Au milieu de ce premier temps d'accueil, "le monsieur en costume cravate" selon les jeunes enfants, n'est autre que Grégory Doucet, maire de Lyon. L'édile écologiste visite cette MJC pour réaffirmer le soutien de la Ville pour l'éducation populaire, "véritable pilier d'une démocratie vivante, inclusive et solidaire".

Au sein de cette structure associative, 150 enfants sont accueillis chaque jour au mois de juillet. Une partie dans les locaux de la MJC, l'autre au sein de l'école Anatole France du quartier. "Notre maison est avant tout un lieu éducatif et engagé, conscient des défis sociaux et environnementaux qui nous concerne tous" détaille Ninon Voutay, présidente de la MJC Montchat. "Transmettre cette culture, c'est aussi transmettre les valeurs de solidarité et de respect" poursuit-elle tout en faisant visiter le lieu, entre la salle polyvalente et la salle de spectacle attenante.

Culture et éducation

Dans cette belle salle de 240 places, la compagnie "Le centre imaginaire" est actuellement en résidence et travaille sur une création pour le jeune public autour de la peur des enfants. Cette salle accueille chaque année une quarantaine de spectacles ou séances de cinéma et une dizaine de semaines de résidences d'artistes en tout genre.

"La MJC porte haut les valeurs de l'éducation populaire" se félicite Grégory Doucet, après avoir participé à différents ateliers aux côtés des enfants présents. "Ce qui est fait ici, c'est une façon très concrète de faire vivre les valeurs de la République" poursuit l'édile, estimant que "l'apprentissage du vivre ensemble est un élément essentiel de la citoyenneté".

22,8 millions d'euros pour l'éducation populaire

Depuis le début du mandat, la municipalité a augmenté de 17,8% l'enveloppe dédiée chaque année à l'éducation populaire, passant ainsi de 19,3 millions en 2019 à 22,8 millions cette année. En 2022, la Ville de Lyon a aussi renouvelé son partenariat avec 41 associations implantées sur l'ensemble du territoire. Un "modèle unique de coopération entre municipalité et acteurs associatifs que nous envient bon nombre d'autres villes en France" explique Julie Nublat Faure, adjointe au maire de Lyon déléguée à l'éducation populaire.

Plusieurs équipements ont vu le jour ces dernières années, comme la MJC Sans Souci, dans le 3e arrondissement, le centre social Gisèle Halimi de Gorge de Loup et plusieurs espaces associatifs. Au total, 170 chantiers ont été inscrits à la PPI entre 2020 et 2024 explique la Ville de Lyon. "Rénover et créer de nouveaux espaces, c'est offrir aux publics des lieux adaptés, accessibles et inclusifs pour tous, ce qui traduit bien la volonté de la Ville de faire de l'éducation populaire un pilier de sa politique sociale et culturelle" conclut Grégory Doucet.