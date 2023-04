Au-delà de l’image : un petit air de berges du Rhône côté Saône

Présenté en février 2014 par Gérard Collomb, le chantier des Terrasses de la Presqu’île, porté par la Métropole de Lyon, avance.



La réalisation du projet représente la dernière séquence d’aménagement des rives de Saône en centre-ville, après la construction d’un nouveau parking Saint-Antoine, le réaménagement des places Saint-Nizier et d’Albon et l’aménagement du quai Saint-Antoine, tous réalisés.

Ce petit air de berges du Rhône côté Saône entre en phase de finalisation et l’ouverture des quais au public est prévue début 2024. Long de 400 mètres, le quai bas est aménagé au profit des piétons, pendant que les cyclistes circuleront sur le quai haut.

“Le projet ambitieux des Terrasses de la Presqu’île va permettre de mieux relier la Presqu’île aux rives de la Saône. On va ‘renaturer’ les zones et permettre un usage ludique des quais tout en laissant de l’accès principal aux piétons”, précise Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon, déléguée à l’urbanisme.

Dans ce nouveau lieu de vie paisible, plus de 130 arbres, dont des saules pleureurs, 8 600 arbustes et 11 000 vivaces seront plantés en pleine terre cet hiver. La plantation clora le chantier des Terrasses. A contrario des quais de Rhône, ceux de Saône se trouvent sur un terrain inondable. Les nombreuses crues ne permettront pas d’accueillir des bâtis, ni même des péniches.

Les travaux des quais de Saône impliquent donc une prise en compte continue du risque de crue et de protection du milieu aquatique. En cas de montée des eaux, les îlots de végétation ont été surélevés de 40 centimètres jusqu’à un mètre.

Le projet ambitieux des collectivités, financé à 17,9 millions d’euros par la Métropole et 2,4 millions d’euros par la Ville, inscrit également une halte pour la navette fluviale. Cette dernière sera mise en route “entre 2025 et 2026” selon Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon.