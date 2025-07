Escapades dans la Loire : douceur de vivre dans Le Roannais 

À une heure de Lyon, le Roannais est un condensé de tout ce que la nature peut offrir : des forêts préservées, des plaines verdoyantes, un fleuve généreux et des cieux accueillants. Embarquez pour des vacances paisibles au rythme des ondulations de la Loire.

Sur les chemins

Les denses forêts anciennes des Monts de la Madeleine à l’ouest, les boucles parfaites de la Loire à l’est et, au milieu, une ribambelle de petits Villages de Caractère.

Le Roannais a de véritables airs de carte postale. Sa nature préservée au relief doux en fait une terre de randonnées particulièrement agréable, à arpenter en famille ou entre amis, au gré des 1 500 kilomètres d’itinéraires balisés. Le plateau de la Verrerie, par exemple, est un endroit fascinant.

La forêt de Lespinasse © Roannais Tourisme

Depuis le village de Saint-Rirand, partez à la découverte d’une lande de bruyères à la faune et à la flore étonnantes – dont des plantes carnivores. Par beau temps, l’horizon s’ouvre jusqu’au mont Blanc. Bien connue des locaux, la forêt de Lespinasse est un véritable poumon vert de 490 hectares à seulement 15 minutes de Roanne.

En été, les frondaisons des majestueux chênes rouvres apportent une fraîcheur bienvenue. Plusieurs circuits balisés serpentent entre les troncs, à pied ou à vélo, agrémentés de tables de pique-nique pour faire une pause. Le plus connu, le circuit du chêne Président (4 kilomètres), est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire © Marie Morin

Pour les aventuriers, le territoire est aussi traversé par deux grands itinéraires de randonnée : la Via Sancti Martini, qui sillonne l’Europe d’ouest en est sur 2 500 kilomètres, et le célèbre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. À ne pas manquer, les cinq Villages de Caractère incontournables du Roannais : Le Crozet, Ambierle, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Perreux.

Toutes les randonnées sont sur roannais-tourisme.com

La Véloire © Guillaume Masseron

Cyclistes, n’oubliez pas votre biclou !

Le Roannais fait partie du plus grand espace VTT labellisé FFC de France : “Destination Grand’R”. Il offre 200 circuits balisés et entretenus, accessibles depuis 53 communes différentes, dont Roanne, Renaison, Villerest ou encore Saint-Romain-la-Motte. Soit un terrain de jeux de 4 500 kilomètres !

Les itinéraires sont de difficultés et de longueurs variées, allant de 3 à 247 kilomètres avec le Tour du Pays Roannais.

L’incontournable Véloire, au départ du joli port de Roanne, suit le chemin de halage du canal, construit au milieu du XIXe siècle pour relier Digoin jusqu’à la pittoresque cité médiévale de Charlieu. Une paisible balade ombragée de 25 kilomètres au fil de la Loire, de ses péniches et de ses écluses où vous pourrez peut-être apercevoir des hérons, des aigrettes et des castors.

Plus d’informations sur destinationgrandair.com et roannais-tourisme.com

Grande nouveauté 2025 : le vélorail à assistance électrique

À Commelle-Vernay, le site du belvédère propose un aller-retour d’une heure trente sur la voie empruntée autrefois par le train touristique de la Loire. Une activité idéale à faire en famille, puisque les vélorails peuvent accueillir quatre personnes. Là-haut, profitez d’un panorama exceptionnel sur le lac de Villerest et la Côte Roannaise.

Réservations sur belvedere-aventures.fr

Le château de la Roche © Guillaume Masseron

Au fil de l’eau

La Loire fait partie intégrante de l’identité roannaise. Le plus long fleuve de France prend sa source au pied du mont Gerbier de Jonc, serpente à travers la région volcanique du Velay jusqu’au département ligérien, où il déroule ses plus beaux méandres. La Base Nautique de la Loire s’est installée sur la plus grande de ses boucles, à Cordelle, au cœur d’un site naturel remarquable. Testez l’aviron, louez un paddle ou un canoë-kayak et laissez-vous porter par les flots ligériens…

La base nautique de Cordelle © Thomas Vigliano

Pour en prendre plein les yeux, poussez jusqu’au château de la Roche, à 5,5 kilomètres de là. Astuce pour les sportifs : vous pouvez descendre la Loire en canoë, louer un vélo et revenir par la Véloire.

Plus d’informations sur basenautiquecordelle.fr et roannais-tourisme.com

Le Roannais depuis les airs © Guillaume Masseron

Dans les nuages

Terre de randonnée, de vélo et de canoë, le Roannais est aussi le pays des airs ! En montgolfière, en ULM, en paramoteur, en gyrocoptère, en planeur ou en parachute, partez à l’assaut du ciel ligérien. Survoler la campagne roannaise à l’aube, dans la douce quiétude d’une montgolfière, est une expérience magique.

Plus d’informations sur roannais-tourisme.com

À table

Les épicuriens se régaleront sur la Route des Vins Forez-Roannais, un itinéraire de 55 kilomètres au cœur d’un vignoble encore confidentiel. Ses coteaux granitiques donnent les vins affirmés du Gamay Saint-Romain, un cépage autochtone unique.

La Praluline® © Clovis Huet

En dessert, pour le goûter ou même au petit-déjeuner, la Praluline® est un incontournable du Roannais. Cette brioche moelleuse aux pralines roses créée par Auguste Pralus en 1955 est devenue un emblème de la gastronomie locale. Astuce : la Praluline® est encore meilleure chaude, après quelques minutes au four…

Infos pratiques

Où loger ?

• Côte et Vignes (grand gîte avec sauna et spa) à Saint-Haon-le-Vieux

www.gite-coteetvignes.com

• Bel Aujourd’hui (chambre d’hôtes, espace bien-être) à Cordelle

belaujourdhui-cordelle.com

• Il fut un temps (grand gîte en pleine nature, piscine et espace bien-être) à Saint-Marcel-d’Urfé gites-auvergne-rhonealpes.com

Où se restaurer ?

• Les Gens Heureux (cuisine bistronomique) à Renaison – gens-heureux.com

• Les Ateliers des Grands Cèdres (restaurant et atelier poterie) à Cordelle – grandscedres.com

• Restaurant Colette (cuisine bistronomique) – Domaine de la Plagnette à Les Salles – restaurantcolette.fr

À ne pas manquer

• Du 5 au 26 juillet : Quartiers d’été au château de la Roche (apéros-concerts au bord de la Loire), à Saint-Priest-la-Roche

• Du 29 au 31 août : Fêtobourg (festival de spectacle vivant en plein air), à Mably

• Du 12 au 14 septembre : Mad Jacques (course d’aventure) dans la Loire, à vélo sur la Route des Vins Forez-Roannais

• Les 27 et 28 septembre : Festival de BD d’Ambierle

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 1 heure depuis Lyon par l’A89

• En train : 1 heure depuis Lyon en TER