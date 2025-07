La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Banque des territoires ont paraphé un contrat de 442 millions d'euros, ce jeudi 10 juillet, dans le cadre d'un projet d'acquisition et de transfert de rames par la collectivité.

"Le moment est très déterminant", jure d'emblée Fabrice Pannekoucke. Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de la Banque des territoires (Direction de la Caisse des dépôts et consignations), Antoine Saintoyant, ont signé un partenariat, ce jeudi 10 juillet, à hauteur de 442 millions d'euros d'emprunts bancaires, sur une durée de 30 à 40 ans. "On est sur l'un des financements les plus importants de la Banque des territoires", se réjouit Antoine Saintoyant.

Ce montant a été fléché vers la Société publique locale (SPL) de la Région Aura, chargée d'acheter le matériel ferroviaire pour la collectivité. Il représente les deux tiers d'un financement global de 651 millions d’euros qui permettra l'acquisition de 71 nouvelles rames de train. En plus des 442 M€ de la Banque des territoires, 77,5 M€ sont apportés par d'autres entités bancaires et 68,3 M€ en fonds propres par la Région.

Ces nouvelles rames acquises devraient être dirigées vers les six projets de Service express régional métropolitain (SERM), successeur du RER lyonnais. On ignore, pour l'heure, leur date de livraison ainsi que leur date de commande. "Commander, ça suppose aussi d'avoir des ateliers", temporise Fabrice Pannekoucke, rappelant qu'une rame doit être associée à un technicentre pour pouvoir circuler.

En décembre 2023, la Région a voté un plan d'investissement de 5,7 milliards d'euros pour assurer sa stratégie ferroviaire à l'horizon 2035. Ce plan prévoit notamment l'achat de 150 nouvelles rames de train. 29 ont déjà été commandées et 71 acquises s'ajoutent désormais, grâce au financement de la Banque des territoires. L'objectif est ainsi de renforcer l'offre déficitaire des trains régionaux. "Nous devons répondre à l'enjeu des mobilités, celui sur lequel nous sommes questionnés logiquement tous les jours", poursuit le président de Région, qui vise une augmentation d'environ 35 % de son nombre de voyageurs quotidiens dans les TER dans dix ans, passant ainsi de 220 000 à 300 000.

La Région reprend 111 rames à la SNCF

Fabrice Pannekoucke s'est également félicité du transfert de 111 rames de la SNCF vers la SPL de la Région Aura. Concrètement, ces rames n'appartiendront plus à la SNCF et pourront être remises à disposition de futurs exploitants, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence d'ici 2033. Ce transfert avait déjà été délibéré - donc annoncé - en juin dernier et sera bien compris dans les emprunts bancaires présentés ce jeudi.

Avec cette opération financière, la société ferroviaire de la Région, lancée en décembre dernier, prévoit ainsi l'ajout total de 182 rames à sa structure. "C'est en tout cas une première étape. (...) Pour relever l'ensemble des défis, nous aurons à nous revoir", a enfin glissé Fabrice Pannekoucke à Antoine Saintoyant.

