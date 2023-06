Mali Helou est gérante de l'agence Nestenn de Francheville. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter le marché immobilier de sa commune.

Mali Helou débute en dressant un portrait général de la commune : "Il faut savoir que Francheville est une ville de l'Ouest lyonnais et que la moitié de sa superficie est en zone naturelle. Nous sommes vraiment dans un cadre privilégié. Il y a 15 000 habitants répartis sur trois quartiers : Francheville Le Bas, qui est à la limite de Tassin, un secteur très urbanisé; ensuite Francheville Le Haut, qui est très résidentiel près de Chaponost, avec beaucoup d'espaces verts; et enfin Francheville Bel-Air qui est un secteur limitrophe entre Tassin et Craponne, où il y a beaucoup également d'appartements et également des maisons."

La gérante de l'agence Nestenn détaille l'attractivité de Francheville : "La demande est très forte puisque l'Ouest lyonnais est très recherché. Nous avons beaucoup de gens de Lyon intra muros qui souhaitent s'installer sur Francheville."

210 000 euros pour un T3

Sur la question des prix, l'experte donne des indications pour un trois pièces : "Actuellement, pour un T3, il faut compter à peu près 210 000 euros pour un bien des années 70. Pour du plus récent, les prix peuvent aller jusqu'à 350 000 euros environ." Elle livre aussi des informations auprès des acquéreurs souhaitant loger leur famille : "Il faut savoir que sur les trois quartiers de Francheville nous avons à chaque fois des crèches, des école primaire, et un collège qui est sur Francheville Le Bas."

Une commune attractive et bien reliée au centre

Mali Helou localise les secteurs pour les investisseurs, souhaitant faire du locatif : "Nous avons beaucoup de logements qui sortent de terre du côté du quartier de Bel-Air, avec une forte demande de locataires, sachant que vous disposez de tout ce qui est transport en commun, les bus, une gare Tram-Train, donc un accès vraiment très rapide à Lyon. Les logements trouvent leur locataire en une semaine."

Plus d'informations dans la vidéo sur le marché des maisons, qui débute à 400 000 euros, et le réseau de transport de Francheville.

