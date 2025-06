À Lyon, 18 enfants bientôt remis à la rue : Jamais sans toit appelle à la mobilisation

Un rassemblement de soutien aux enfants sans-abri hébergés dans l'ancienne école Gilibert à Lyon est organisé le 17 juin.

Le collectif Jamais sans toit appelle à un rassemblement de soutien pour les enfants sans-abri de l'école Gilibert à Lyon le mardi 17 juin devant l'Hôtel de Ville place de la Comédie. Environ 70 personnes dont une quarantaine d'enfants avaient été mises à l'abri dans cette ancienne école en novembre 2024, alors qu'elles dormaient sous le passage Carnot à Perrache.

Début juin, la Ville de Lyon qui tolérait l'occupation a engagé une procédure d'expulsion exécutoire à partir du 20 juin. Elle souhaite en effet pouvoir disposer du bâtiment afin d'accueillir les pratiques amateurs des Beaux-Arts. Selon Jamais sans toit, l'expulsion devrait donc avoir lieu ce vendredi, alors que la police se rend quotidiennement sur le site depuis plusieurs jours.

18 enfants sans solution

"Le collectif et Sophia Popoff, élue à l'hébergement d'urgence, ont été reçus ensemble par la préfecture le 16 mai dernier pour demander une solution pour les familles de Gilibert. Depuis, deux familles ont été prises en charges par la préfecture", indique le collectif Jamais sans toit. Et de déplorer : "Pour les neuf autres familles et leurs 18 enfants, chaque nouvelle journée qui s'achève, sans nouvelle de la préfecture, ni de la mairie, est un cauchemar. Pour couronner le tout, la police visite les lieux quasiment tous les jours et rappelle ainsi à ces enfants et à leurs parents que l'expulsion est imminente."

Invitée sur le plateau de 6 minutes chrono en avril, Sophia Popoff avait indiqué : "À l’automne, quand on a constaté l’occupation, on a échangé avec les personnes sur place. Elles avaient pris l’engagement de quitter les lieux au 31 mars." Et d'ajouter : "Ce n’est pas une question d’arbitrage entre les sans-abri et l’ENSBA. Si la Ville avait pris un engagement auprès de tout autre acteur d’intérêt général, elle aurait agi de la même façon."

