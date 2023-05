Nicolas Dufourt est directeur associé des agences Orpi Millet de Oullins et Pierre-Bénite. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" pour présenter le marché immobilier de ces deux communes.

Nicolas Dufourt débute en dressant un portrait général d'Oullins : "C'est vraiment une commune aux portes de la Confluence de Lyon, dans la première couronne de Lyon. Oullins c'est une grande rue principale avec plus de 200 commerçants qui a été complètement végétalisée ces dernières années. C'est une ville assez attractive puisque, il y a 10 ans, on a eu l'arrivée du métro B, le prolongement de de la ligne Part-Dieu, Gerland, qui est arrivé à Oullins-gare."

140 000 euros pour un T3 à Pierre-Bénite

Il poursuit en faisant de même avec la commune voisine : "Pierre-Bénite est dans le prolongement d'Oullins, le long des berges du Rhône avec des un parcs d'habitation un petit peu différent avec plus de maisons, mais tout aussi verdoyant et assez attractif. C'est un marché un petit peu plus de report. On a plus facilement tendance à emmener nos clients sur Pierre-Bénite faute de budget."

Un ticket d'entrée à 190 000 euros à Oullins

Le directeur associé des agences Orpi Millet donne des détails sur les prix : "Sur Oullins, pour un T3 avec deux chambres, le ticket d'entrée va être entre 190 000 et 210 000 euros et puis ça peut monter à plus de 300 000 euros dans du très récent. Sur Pierre-Bénite on peut trouver des logements encore à rénover de type 3, dans les 2000 euros du mètre carré, donc un T3 à 140 000 euros on y arrive."

Plus d'informations dans la vidéo sur les programmes neufs, les locations, les secteurs pour les familles et le marché des maisons...