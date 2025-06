Dans le cadre du vaste chantier de transformation du centre d’échanges Lyon Perrache, des opérations de démolition de la passerelle nécessitent l’interruption nocturne des lignes de tramway T1 et T2 pendant quatre nuits consécutives.

La Métropole de Lyon poursuit la modernisation du centre d’échanges Lyon Perrache avec le projet "Ouvrons Perrache". Depuis plusieurs mois, des travaux préparatoires sont en cours sur l’ancienne passerelle reliant le centre d’échanges à la gare SNCF. Cette opération consiste à démolir une partie de l’ouvrage, tout en conservant la partie sud ainsi que les escaliers et escalators qui permettent d’accéder au niveau 1 de la gare.

Le chantier est situé au cœur du pôle multimodal, où transitent chaque jour des milliers de voyageurs, et directement au-dessus des voies du tramway. Afin de finaliser la déconstruction de l’ouvrage, des travaux de sciage et levage des poutres restantes doivent être réalisés au plus près des lignes T1 et T2. Pour des raisons de sécurité, ces interventions auront lieu de nuit, du 16 au 19 juin.

Durant ces quatre nuits, la circulation des trams sera interrompue dans le secteur, à partir de 21h. Des bus relais TCL seront mis en place pour maintenir la desserte. La Métropole indique que 90 % de la démolition de la passerelle est déjà achevée et que la fin du chantier est prévue dans deux semaines seulement.