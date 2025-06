Du soleil et de la chaleur ce mardi à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus

C'est une nouvelle journée estivale avec un soleil dominant du matin au soir qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 17 juin 2025.

Pour ce deuxième jour de la semaine, c'est une nouvelle journée sous un grand et beau soleil qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mardi 17 juin. Une journée estival avec un soleil dominant du matin au soir et de la chaleur l'après-midi.

S'il fait 16 degrés ce mardi matin le thermomètre grimpera jusqu'à 29 degrés dans l'après-midi. Des valeurs 4 degrés au dessus des normales de saison. Et un thermomètre qui devrait de nouveau s'envoler pour le weekend avec des températures dépassant les 35 degrés.