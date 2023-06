Dans une ambiance festive, 14 000 personnes ont défilé dans les rues de Lyon ce samedi pour la 27e édition de la marche des fiertés.

Les averses n'auront finalement pas freiné les participants. Ce samedi 10 juin, pas moins de 14 000 personnes, presque autant que l'année dernière, se sont réunies pour la 27e édition de la marche des fiertés dans les rues de Lyon.

Le cortège, parti avec un peu de retard de la manufacture des tabacs peu après 14h, s'est dirigé, dans une ambiance festive et musicale, jusqu'au parc de la Tête d'Or via le cours Gambetta et les quais du Rhône. Malgré une grosse averse au tout début de la marche, le soleil a ensuite accompagné les différents cortèges tout au long du parcours.

Selon le décompte officiel des autorités, 14000 personnes sont présentes ce samedi pour la 27e marche des fiertés à #Lyon pic.twitter.com/GoRoMnPMbr — Lyon Capitale (@lyoncap) June 10, 2023

"On avait un peu peur que la météo freine les gens à venir, mais malgré une petite averse juste avant le départ, personne n'a quitté le navire" se félicitait, en tête de la manifestation, Arthur, membre du Collectif Fiertés en Lutte, organisateur de la pride ce samedi.

"Un cortège pour défendre nos droits"

Au sein des différents cortèges présents dans les rues de Lyon (Queer, Lesbien, Handi, Trans Non Binaire ou encore Queer revendicatif), l'ambiance est montée crescendo durant les plus de trois heures de marche. "Les retours des associations sont plutôt bons pour l'instant" confirmait Arthur. "C'est vraiment important d'être là aujourd'hui pour défendre nos droits et plus généralement des droits fondamentaux qui ne sont pas toujours respectés" poursuivait le militant du CFL Lyon.

Arthur, membre du Collectif Fiertés en Lutte, organisateur de la pride à Lyon.

Julie était, elle, venue avec trois de ses copines ce samedi, toute heureuse de pouvoir défiler aux côtés de ces milliers de personnes : "C'est bien, il faut continuer la lutte, il y a encore beaucoup de boulot à faire".

"Le jour où il y aura plus de discriminations, la pride disparaîtra"

"Aujourd'hui, on n'est pas forcément en sécurité quand on se promène dans la rue, c'est important de militer pour nos droits" poursuivait Impure Delys, une personne trans, au cœur du cortège. "Même si ça évolue dans le bon sens, c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire autour de ça. Le jour où il n'y aura plus de problèmes de discriminations, la pride disparaîtra" affirmait-elle.

Impure Delys, l'une des 14000 personnes ayant participé à la marche.

Arrivé avec un peu de retard sur le planning initialement prévu à son point final, à savoir le parc de la Tête d'Or, le cortège s'est ensuite retrouvé au village des fiertés, installé jusqu'à 19h dans le parc. L'occasion pour les différents collectifs de se réunir et d'échanger. De nombreuses associations, telles que "Couvent des Traboules", "Collectif Lesbien Lyonnais", "L'Autre Cercle", "le Refuge" ou encore le "Collectif pamplemousse" tenaient un stand au sein du village.

La journée se terminera ensuite par une After-pride, organisée au Azar à partir de 22h. L'occasion pour les plus fêtards de poursuivre cette belle fête jusqu'au bout de la nuit.