Pollution à Lyon : la qualité de l'air dégradée ce mardi

La qualité de l'air restera dégradée à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 17 juin 2025 avec un ensoleillement en hausse.

Qui dit soleil et chaleur dit souvent élévation des concentrations d'ozone. Ce mardi 17 juin ne dérogera pas à la règle. Ainsi, et alors que le soleil dominera du matin au soir à Lyon, la qualité de l'air dans l'agglomération restera dégradée toute la journée.

La concentration en ozone et en multi-polluants sera mauvaise tandis que celle en particules fines et en dioxyde d'azote et de soufre sera relativement bonne. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer d'ici la fin de semaine avec des températures qui grimperont jusqu'à 35 degrés dimanche à Lyon.