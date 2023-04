Béatrice Vessiller est vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'urbanisme et du cadre de vie. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono pour présenter les "terrasses de la Presqu'île", ce projet de réaménagement du quai Saint-Antoine à Lyon 2.

Le projet se situe entre la place Saint-Nizier et la passerelle du Palais de Justice, et a été lancé en 2014 sous le mandat de Gérard Collomb. Un chantier financé à hauteur de 17,9 millions d'euros par la Métropole et à hauteur de 2,4 millions d'euros par la Ville. Il devrait voir le jour le premier trimestre 2024, avec une navette fluviale reliée à Confluence et Vaise avant 2026.

La vice-présidente écologiste donne d'abord les grandes lignes du projet et les inflexions de la nouvelle majorité : "C'est un projet effectivement initié en 2014. Ambitieux dans ses objectifs, il s'agit de reconnecter la presqu'île avec la Saône, de renaturer les Berges de Saône, de redonner une zone d'expansion des crues à la Saône, et de donner aussi des usages possibles en quai-bas, ce qui n'était pas le cas avant avec cet ancien parking Saint-Antoine, et puis de retrouver des usages piétons-vélo.

Lire aussi : Végétalisé et rendu aux piétons, le quai Saint-Antoine transformé en 2024

Les vélos seront sur le quai-haut et les piétons en bas, avec une aire de jeux, et des espaces de repos. Cela c'était les objectifs initiaux que nous avons bien évidemment conservés, et même confirmé et amplifié notamment avec l'enjeu de la végétalisation sur le quai-haut et la réduction des voix automobile pour n'en garder qu'une seule - alors dans le projet initial il y en avait deux - au profit d'aménagement cyclable et de la végétalisation. Ca a été des inflexions majeures."

Béatrice Vessiller donne ensuite le détail : "Après la démolition du parking Saint-Antoine, le projet consiste à réaménager un belvédère d'environ 1000 m² sur le quai-haut, en plus des aménagements de circulation, jusqu'à la façade des quais du quai. En bas, il y aura un jardin fluvial qui sera inondable, c'est-à-dire qu'on redonne à la Saône la possibilité de déborder quand il y a des crues. On aura des plantations qui peuvent supporter d'être inondables au rythme des crus, et un jardin intermédiaire où on aura un square avec une aire de jeux pour enfants qui sera hors de l'eau même en cas de crue. Les aménagements pourront supporter le "va et vient" de de la Saône avec des bancs en pierre, des arbres, des protections aussi pour certains arbres qui feront que la terre du pied d'arbre ne repartira pas avec l'eau pendant la décrue. Tout a été bien pensé comme un projet résilient, qui redonne à la Saône son caractère naturel. Sur la végétalisation, ce sera une centaine d'arbres, des milliers d'arbustes et des plantes vivaces qui seront plantés. On aura un îlot de fraîcheur vraiment très important pour les habitants et pour les visiteurs de la presqu'île, en plein cœur du périmètre UNESCO."

Sur les enjeux du périmètre UNESCO, auquel appartient le quai Saint-Antoine :"Il y a l'enjeu de mettre en valeur ce patrimoine UNESCO, d'abord en enlevant le parking et en créant un belvédère. On a une vue sur le vieux Lyon, sur Fourvière d'une part, sur Saint-Nizier d'autre part. On est dans un périmètre où l'architecte des bâtiments de France est consulté absolument sur tout, à toutes les étapes, et il a validé tous les points du projet."

Plus de détails dans la vidéo sur les vestiges historiques et la navette fluviale...

Lire aussi :

Immobilier : "Le ticket d'entrée pour un T3 est à 180 000 euros à Décines

Immobilier : "On trouve des maisons à 250 000 euros à Meyzieu" (vidéo)

Immobilier à Bron : "Un T3 vaut entre 210 000 et 250 000 euros" (vidéo)

Immobilier : "270 000 euros pour un 60 m2 à Caluire-et-Cuire" (vidéo)

Immobilier à Saint-Priest : "Il y a énormément de programmes neufs dans le centre-ville" (vidéo)

Immobilier à Vénissieux : "180 000 euros pour un T3 dans le centre" (vidéo)

Immobilier : "Villeurbanne a pris 49% en 5 ans" (vidéo)

Immobilier à Lyon 8 : "À partir de 3000 euros/m2 pour une résidence avec balcon" (vidéo)

Immobilier à Lyon 2 : "Trouver sous les 5200 euros/m2, cela n'existe plus »

Immobilier à Lyon 5 : "Le Vieux-Lyon vaut la Presqu'Île, Ménival intéressant pour les familles »

Immobilier à Lyon 1 : "Comptez 350 000 euros pour un T3 sur les Pentes de la Croix-Rousse »

Immobilier : "Le 6e est l'un des quartiers les plus prisés de Lyon »

Immobilier : "On peut faire toute sa vie dans le 7e", explique Gaël Fluchaire

Immobilier à Lyon 9 : "Le centre Valmy est l'endroit le plus demandé, La Duchère a changé

Immobilier à la Confluence : "Ce quartier est de plus en plus attractif" assure Sophie Terdjman