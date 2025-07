Huit nouvelles enseignes arrivent au centre commercial de la Part-Dieu

« Westfield Part-Dieu », construit en 1975 et désormais plus gros centre commercial de France –

Huit nouvelles enseignes vont venir enrichir les 310 boutiques déjà existantes au sein du centre commercial de la Part-Dieu.

Beauté, chaussures, design, prêt-a-porter... Cet été, le centre commercial Westfield Part-Dieu s'enrichit de huit nouvelles boutiques, qui viendront compléter son offre déjà existante de 310 boutiques.

Parmi les nouveautés, Mango Teen, la ligne pour adolescents du groupe Mango, fera son entrée pour la toute première fois à Lyon avec une boutique inédite. Côté prêt-à-porter , la boutique Lacoste, fermée pour travaux, rouvrira au mois d'août dans une version entièrement repensée et agrandie, au premier étage à proximité des Galeries Lafayette.

Une boutique de chaussures, une autre spécialisée dans la beauté indienne et une dernière vendant des "designer toys" feront également leur arrivée dans le centre commercial cet été. De nouvelles adresses "food" ouvriront également dans le courant de l'été : Sesam by Litani, un restaurant libanais, La Belle Liégeoise, un pop-up de gaufre belge et Le Paradis du fruit, avec des boissons fraîches et des smoothies vitaminées.

Ouverture exceptionnelle le 14 juillet

Pour les amateurs de shopping et ceux qui veulent profiter des nouvelles enseignes, le centre sera exceptionnellement ouvert le lundi 14 juillet 2025 de 10h à 20h.