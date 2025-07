Corbas : un détenu s'évade de la prison caché dans un sac

Un prisonnier âgé d'une vingtaine d'années s'est échappé de la prison de Lyon-Corbas ce vendredi 11 juillet. L'individu est toujours recherché.

Une évasion rocambolesque. Selon les informations de nos confrères de BFMTV et BFM Lyon, un détenu âgé d'une vingtaine d'années s'est évadé de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas ce vendredi 11 juillet, caché dans un sac. Il aurait profité de la remise en liberté de son compagnon de cellule, alors en fin de peine, pour se cacher dans son sac et s'échapper de l'établissement. Son évasion n'a été constatée que 24 heures plus tard, ce samedi midi.

Le jeune détenu exécutait plusieurs peines d'emprisonnement et faisait l'objet d'un mandat de dépôt "dans le cadre d'une information judiciaire liée à la criminalité organisée", indique BFM. Selon les informations du Progrès, il serait mis en cause dans un double assassinat.

Une enquête lancée en interne

La juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) a été saisie et une enquête pour évasion en bande organisée et association de malfaiteurs a été ouverte, diligentée par la Division de la criminalité organisée et spécialisée 69. Une enquête a également été lancée en interne au sein de l'administration pénitentiaire. L'individu est désormais activement recherché.

Le 13 mai dernier, le barreau de Lyon avait dénoncé un établissement carcéral surpeuplé, avec un taux d'occupation estimé à 180%.

