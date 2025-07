Escapades : l’Ardèche à vélo

Avec ses crêtes, ses plateaux et ses vallées, le territoire ardéchois s’arpente merveilleusement bien à vélo. Imaginez-vous rouler dans une forêt silencieuse, sous les lourdes frondaisons des châtaigniers, d’où s’échappent quelques rais de lumière dorée… En selle, pour une escapade hors du temps.

En famille

Larnas © Matthieu Dupont / ADT07

La voie bleue de l’Ardèche

Aux alentours de Valence, à 1 heure 30 de Lyon, la voie bleue de l’Ardèche est sans doute l’itinéraire le plus doux pour débuter. Ses 12 kilomètres longent la rive droite du Rhône entre Soyons et Châteaubourg, sur une piste de terre facile avec d’agréables passages en forêt. Une option idéale pour les premiers coups de pédale des plus jeunes, ou pour assurer la continuité de la ViaRhôna.

Passerelle du village de Rochemaure © ARG / ADT07

Prendre son temps le long de la Payre

Un peu plus au sud, la voie douce de la Payre déroule 20 kilomètres goudronnés entre Le Pouzin et Privas, la sympathique préfecture de l’Ardèche. Cette agréable balade à vélo le long de la Payre, un petit affluent du Rhône, suit le tracé d’une ancienne voie ferrée via des tunnels, des viaducs et des ponts, au creux de défilés rocheux remarquables. Elle permet aussi de rejoindre la ViaRhôna.

Villages de caractère…

La Dolce Via, comme son nom l’indique, est placée sous le signe du plaisir et de la détente. Cette belle voie de 90 kilomètres, aménagée et sécurisée sur l’ancienne voie ferrée du territoire, relie La Voulte-sur-Rhône à Saint-Agrève et Le Cheylard à Lamastre.

En famille, profitez de la sérénité qui se dégage des paysages ardéchois, au fil des viaducs, tunnels, ponts et des lacets de l’Eyrieux.

Sur la route, n’oubliez pas de faire une pause rafraîchissante à l’ombre des vieilles pierres caractéristiques des villages de caractère qui jalonnent l’itinéraire.

Prenez le temps de vous perdre dans les ruelles médiévales de Beauchastel, d’admirer le panorama splendide de Chalencon ou d’une petite visite au château de Désaignes, bâti au XIVe siècle, et de son musée.

… et anciennes voies ferrées

Plus longue, la Via Ardèche est un itinéraire plat de 70 kilomètres construit sur d’anciennes voies ferrées entre Aubenas et les portes du Gard à Saint-Paul-le-Jeune.

Des villages typiquement ardéchois, au charme indéniable, jalonnent le parcours comme Ruoms, Jaujac, Vogüé ou Balazuc. Les deux derniers, séparés par huit agréables kilomètres d’une ancienne voie ferrée, méritent vraiment qu’on s’y arrête.

Admirez le coquet Vogüé et ses maisons de pierres accrochées à la falaise, au bord de l’Ardèche. Un impressionnant viaduc enjambe la rivière et ses jolies plages aménagées. Le spot idéal pour les amateurs de canoë, puisque c’est ici que débute la descente des gorges de l’Ardèche !

Un peu plus loin, à Balazuc, prenez le temps d’admirer les ruelles fleuries aux pavés inégaux, les passages voûtés, les petites places bordées de figuiers, l’église romane et le donjon du XIIe siècle.

À une vingtaine de minutes de marche se trouve le hameau du Viel Audon, un ensemble de ruines auquel une association a redonné vie dans les années 70 pour y expérimenter un autre mode de production et de consommation. Une boutique propose à la vente, entre autres, les délicieux fromages de chèvre produits sur place. Un régal !

La route des Belvédères à Tain-l’Hermitage © Un monde à vélo

La Via Fluvia, entre Loire et Rhône

La Via Fluvia est une véloroute incontournable qui relie deux fleuves : la Loire et le Rhône. Près d’une centaine de kilomètres de piste vous attendent entre Lavoûte-sur-Loire, en Haute-Loire, et Annonay, en Ardèche.

Au rendez-vous, des vallées verdoyantes aux berges sauvages, des forêts denses semées de villages pittoresques, des volcans endormis, des viaducs et des tunnels taillés à même la roche… La Via Fluvia se découvre par portions ou en itinérance : tracée sur d’anciennes voies de chemin de fer, elle permet de traverser plusieurs départements et de rejoindre d’autres grands itinéraires facilement.

Pour rallonger le plaisir, une boucle de 236 kilomètres et 2 900 mètres de dénivelée positive permet de découvrir ainsi la Dolce Via et la ViaRhôna. En attendant que la jonction soit terminée, il est possible de rejoindre la ViaRhôna depuis Annonay ou depuis la gare de Midon, à Vernosc-lès-Annonay. Dans les deux cas, il vous faudra rejoindre Sarras avec prudence via une départementale, puis traverser le pont pour atteindre Saint-Vallier.

Comptez respectivement une vingtaine de kilomètres supplémentaires au départ d’Annonay, et une dizaine au départ de la gare de Midon. Prenez votre temps : sur la route, de nombreux gîtes proposent un accueil pensé pour les cyclistes.

ViaRhôna, rejoindre la Méditerranée

Aller à la plage… à vélo. Et pourquoi pas ? Depuis le village de Saint-Gingolph, sur les rives du beau lac Léman, la ViaRhôna vous emmène jusqu’à la mer Méditerranée.

Une véloroute mythique de plus de 800 kilomètres, à découvrir par tronçons pour faire durer le plaisir. Une petite semaine à travers la Drôme et l’Ardèche ou sur la route des monuments classés à l’Unesco, un long week-end à Lyon ou sur les contreforts du Vercors…

Les ambiances sont variées. Selon votre niveau, et vos envies de détours, il vous faudra une dizaine de jours pour arpenter la ViaRhôna dans son intégralité. De nombreux services (hébergement, restaurants, points d’eau…) jalonnent l’itinéraire, desservi par 36 gares pour revenir en douceur à son point de départ.

À Lyon, la ViaRhôna suit la rive gauche du fleuve, où l’on aperçoit l’opéra, l’hôtel de ville et l’Hôtel-Dieu, longe les berges du Rhône et ses péniches, jusqu’au récent quartier de Confluence et son élégant musée aux expositions de qualité. Après avoir traversé la capitale des Gaules, l’itinéraire continue plein sud, direction Givors. Pour cette portion-là, très fréquentée, il est vivement conseillé de prendre le train au moins de Lyon à Givors, puis de poursuivre à vélo jusqu’à Saint-Romain-en-Gal.

Le centre historique d’Annonay © Le Caillou aux hiboux

Un goûter 100 % annonéen

Il n’y a pas que les Lyonnais qui aiment mettre du rose dans leur quotidien… Pour une petite pause aux couleurs nord-ardéchoises, glissez dans votre sac quelques pantins d’Annonay.

Ce joli sablé rose est soigneusement découpé en forme de personnage, d’animaux ou de montgolfière, symbole de la ville dont il est originaire. Traditionnellement fabriqué pour la période des Rameaux, il se trouve aujourd’hui tout au long de l’année.

En plus de ses 150 ans d’existence, nul n’a réussi à percer le secret de fabrication de cette pâtisserie audacieuse, jalousement gardé dans quelques établissements ardéchois dont la pâtisserie Olagnon, à Annonay. Qu’importe, son cœur tendre et son délicat goût de fleur d’oranger valent bien quelques kilomètres de vélo !

Pour les sportifs

La Croix de Boutières à Borée © Matthieu Dupont / ADT07

Un espace VTT balisé, entre monts et vallées

Au Cheylard, à un peu plus de deux heures de route de Lyon, l’espace VTT Val’Eyrieux Monts d’Ardèche, labellisé par la Fédération française de cyclisme, vous propose de découvrir 43 circuits de VTT balisés entre monts et vallées, aux difficultés variables. Pour les audacieux, il existe un Tour de Pays de 126 kilomètres et 3 793 mètres de dénivelée, à la découverte des vallées secrètes de l’Ardèche, ses crêtes dorées, ses hameaux et ses panoramas exceptionnels. À tester sur un long week-end, pour un dépaysement total, loin de l’atmosphère grise des grandes villes. Le tracé suggéré est découpé en quatre étapes, adaptables selon votre niveau.

Viaduc du Moulinas © Matthieu Dupont / ADT07

La Grande Traversée, un défi intense

À réserver aux cyclistes avertis, la Grande Traversée de l’Ardèche est l’un de ces itinéraires qui font rêver. Un périple de plus de 315 kilomètres en VTT, faisable en une semaine environ, qui traverse l’Ardèche du nord au sud, d’Annonay à Bourg-Saint-Andéol.

Plusieurs départs sont possibles, à Annonay, Tournon-sur-Rhône ou même Saint-Félicien, pour rejoindre Saint-Agrève en passant par Devesset et son superbe lac. Une variante rafraîchissante de 50 kilomètres, fort appréciable au creux de l’été !

Plus qu’un itinéraire vélo, il s’agit là d’une aventure inoubliable au cœur des grands espaces ardéchois. Des paysages sauvages et préservés, qui se méritent ! La Grande Traversée de l’Ardèche est un défi physique intense, avec des montées exigeantes et des descentes techniques.

Boutières © E. W / ADT07

Tailler la route avec l’Ardéchoise

L’Ardéchoise est une course tout aussi exigeante, sinon plus, qui a lieu cet été du 10 au 14 juin au départ de Saint-Félicien, petit village du nord de l’Ardèche, situé à 1 heure 30 de Lyon.

Depuis sa création en 1990, la course est devenue l’un des temps forts des aficionados de la petite reine. Pour preuve, elle rassemble chaque année près de 15 000 cyclistes !

Au fil du temps, la course s’est diversifiée pour accueillir un public de plus en plus large. Il existe plusieurs formules, de 1 à 4 jours de vélo, et plusieurs parcours de difficultés variables. Y compris une version douce de 87 kilomètres pour les cyclotouristes débutants et même un parcours pour les VAE. Des épreuves sont dédiées aux coureurs en herbe, enfants et adolescents jusqu’à 17 ans.

Au-delà de l’exploit sportif, l’Ardéchoise rythme l’été des villages alentour, avec de nombreuses animations et festivités organisées en marge de la course. Un Salon du cycle rassemble plusieurs exposants à Saint-Félicien, pour dénicher de bonnes affaires ou tester les dernières nouveautés.

Le reste de l’année, 13 boucles pour les vélos balisées “Sur les Routes de l’Ardéchoise” traversent le territoire du nord au sud. Soit 620 kilomètres de plaisir, en attendant le retour de la course mythique !

Le saviez-vous ?

Annonay est le berceau de la montgolfière. Les frères Montgolfier, à l’origine de cette invention décoiffante, ont grandi juste à côté, à Vidalon. Inspirés, sans aucun doute, par le paysage ardéchois, splendide vu du ciel.

Le 4 juin 1783, c’est d’ailleurs sur la place des Cordeliers, au cœur d’Annonay, qu’a décollé le premier ballon. Cet envol historique est reconstitué chaque année par l’association “Les Montgolfières d’Annonay”, au même endroit, en conditions et costumes d’époque.

Le mur peint de la montgolfière à Annonay © Le Caillou aux hiboux

À noter que la date retenue pour 2025 est le 1er juin. Tout au long de l’été, les montgolfières rythment la vie locale ardéchoise à travers plusieurs temps forts qui leur sont consacrés : rassemblement international de passionnés à Annonay, festival à Quintenas et Annonay… L’occasion, peut-être, de tester une petite virée en ballon ?

Infos pratiques

Où loger ?

• Domaine Saint Cerice (roulottes et cabanes insolites) à Vogüé – saintcerice.com

• La Bergerie de l’Aulagner (chambres d’hôtes sur la Dolce Via, accueil vélo) – bergerie-aulagner.fr

Où se restaurer ?

• Le Lieu (restaurant bistronomique) à Annonay – lelieulerestaurant.fr

• La Fenière (cuisine traditionnelle) à Balazuc – restaurant-la-feniere.com

À ne pas manquer

• Du 11 au 13 juillet : festival de musique du château de la Rivoire, à Vanosc

• Les 30 et 31 août : 24h VTT de l’Ardèche (épreuve VTT d’endurance en solo ou en équipe) au départ de La Voulte-sur-Rhône

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 à 3 heures par l’autoroute

• En train : TER Lyon-Valence (1 heure 30) / Lyon-Annonay (1 heure 30) / Lyon-Saint-Étienne (45 minutes) puis cars de la région