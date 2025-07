À Meyzieu, le maire instaure un couvre-feu pour les moins de 16 ans cet été

Après les nombreuses incivilités ayant touché le quartier du Mathiolan à Meyzieu (Rhône), le maire de la commune a décidé d'instaurer un couvre-feu pour les moins de 16 ans.

La mesure devrait durer au moins jusqu'au 9 août prochain. Jusqu'à cette date, les mineurs de moins de 16 ans ne pourront plus circuler entre 22 heures et 6 heures du matin dans le quartier du Mathiolan à Meyzieu s'ils ne sont pas accompagnés par un adulte.

La mesure, prise par la mairie de Meyzieu, est déjà appliquée depuis le 10 juillet pour un mois juqsu'au 9 août prochaine, "avec possibilité de reconduction au regard de l’évolution de la situation", indiquent nos confrères du Progrès. Elle intervient après plusieurs incivilités survenues dans la quartier, notamment le tronçonnage de la caméra municipale qui couvre le quartier.

Une mesure "très réduite, pas restrictive", assure le maire de Meyzieu Christophe Quiniou qui concerne un périmètre bien précis, délimité par la rue du Montout au nord, la rue du Rambion au sud, la rue Gambetta à l'est et le boulevard Mendès-France à l'ouest. "Le but est d’assurer une protection car on nous a coupé les yeux", précise l'élu.

Une insécurité ambiante

Mais ce n'est pas la seule incivilité au sein du quartier : ces derniers mois, tirs à l'arme de guerre, dégradations de l'éclairage publique, trafics de stupéfiants et autres faits de délinquance impliquant des mineurs rythment la vie du quartier, aggravant l'insécurité ambiante.

En cas de non-respect de ce couvre-feu, les mineurs seront emmenés au commissariat ou directement reconduits chez eux. Les parents pourront, eux, faire l’objet de poursuites.