Politique, IA, gastronomie... : Quels sont les articles que vous avez les plus lus en 2025 ?

En cette fin d'année, l'heure est au bilan, même pour Lyon Capitale ! Entre faits divers, technologies, politique et gastronomie, voici les articles que vous avez les plus lus en 2025.

Janvier : Pourrons-nous contrôler l'intelligence artificielle à l'avenir ?

L'année 2025 a démarré sous le signe des technologies. Invité sur un 6 minutes chrono, le rendez-vous audiovisuel quotidien de Lyon Capitale, Flavien Chervet, expert en intelligence artificielle, entrepreneur et essayiste alertait sur le développement ultra-rapide des intelligences artificielles. "Des systèmes d'IA commencent à faire des choses non prévues", assurait alors Flavien Chervet. Le spécialiste expliquait également que les IA commencent à penser par elles-mêmes en ajoutant des objectifs intermédiaires à la tâche demandée. En tout cas, si il y a une chose qui ne fait aucun doute, c'est que cette technologie continuera à se développer à une vitesse folle en 2026.

L'article le plus lu du mois de janvier : "Des systèmes d'IA commencent à faire des choses non prévues" assure Flavien Chervet - publié le 13 janvier

Février : Wauquiez et Pannekoucke qualifient l'OFB de "coalition d'idéologues", Fabienne Buccio leur répond

Après l'intelligence artificielle, place à de la politique sur fond d'environnement. En février dernier, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke, et son "conseiller spécial" Laurent Wauquiez s'attaquaient vivement à l'Office français de la biodiversité, qualifiant l'organisation de "coalition d'idéologues qui entend vous empêcher de travailler et de vivre dignement".

Dans le but d'éteindre rapidement le feu, la préfète de la région et du Rhône Fabienne Buccio s'est, elle aussi, adressée aux agriculteurs dans un courrier conjoint avec le directeur général de l'OFB, Olivier Thibault. La haute fonctionnaire assure qu'il "n'y a pas lieu d'opposer l'agriculture et l'environnement." Ils ajoutent que "personne ne peut raisonnablement croire que l'OFB serait la source de tous les maux de l'agriculture française".

L'article le plus lu du mois de février : La police de l'environnement et la préfète de région répondent au courrier incendiaire de Wauquiez - publié le 24 février

Mars : Pannekoucke et Wauquiez visés par une plainte collective

Décidément, ils auront fait parler d'eux cette année. En mars dernier, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et son conseiller spécial ont été visés par une plainte collective suite à leur demande de dissolution de… l'OFB. Parmi les signataires de cette plainte, le groupe écologiste du conseil régional, mais aussi des associations. On retrouve notamment les Confédérations paysannes de plusieurs départements, France nature environnement en Haute-Loire, les Amis de la terre en Savoie, ou encore le Mouvement de défense des exploitants familiaux de Haute-Loire. Les signataires reprochent en particulier aux deux élus de "remettre en question l'état de droit". A noter que la plainte a été officiellement déposée le 24 mars.

L'article le plus lu du mois de mars : Auvergne-Rhône-Alpes : Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez visés par une plainte collective - publié le 19 mars

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avril : Scandale des Ehpad : L'ARS signale trois établissements au procureur de la République

Après le scandale Orpéa qui a éclaté en 2022, les 919 Ehpad régionaux ont été contrôlés pendant les deux années qui ont suivi, avait annoncé l'Agence régionale de santé (ARS). De ce rapport avait découlé trois signalements auprès du procureur de la République, et ce lorsque "les constats réalisés par les inspecteurs pouvaient conduire à mettre en évidence de possibles infractions pénales", détaille l'ARS. Le scandale Orpéa avait pris de l'ampleur suite à la publication du livre-enquête de Victor Castanet qui révélait des cas de malversations financières et de maltraitance de personnes âgées dans les établissements de la société.

L'article le plus lu du mois d'avril : Scandale des Ehpad : en Auvergne-Rhône-Alpes, trois signalements de l'ARS au procureur de la République - publié le 31 mars

Lire aussi : Vieillir à Lyon : des investissements massifs pour un cadre de vie digne et adapté

Mai : la Métropole de Lyon alerte sur le danger du protoxyde d’azote après l'explosion d'une usine à Lyon Sud

Des bonbonnes de protoxyde d’azote jetées dans les ordures ménagères ont provoqué des explosions à l'usine de traitement des déchets Lyon Sud dans le quartier de Gerland. La Métropole a immédiatement alerté sur les risques pour les agents. La collectivité explique que ces dépôts entrainent la mise en danger des agents travaillant dans ces usines : "Cette utilisation engendre également des dangers et risques majeurs pour les personnes travaillant à proximité des fours (souffle d’explosion, éclatement des hublots de fours…)" précise l'organisation.

L'article le plus lu du mois de mai : Explosions à l’usine d’incinération de Lyon Sud : la Métropole alerte sur le danger du protoxyde d’azote - publié le 23 mai

Juin : un collégien menace de "planter une surveillante" près de Lyon

Les faits se sont déroulés le 12 juin dernier à Lentilly (Rhône). À l'heure du déjeuner, une surveillante fait remarquer au collégien que la pochette qu'il portait était interdite au sein de l'établissement et lui a demandé de la lui remettre. L'élève n'a pas supporté la remarque et a répondu : "Moi aussi je suis capable de planter une surveillante." Une déclaration qui fait écho à l'hommage rendu quelques minutes plus tôt à l'assistante d'éducation tuée par un élève à Nogent-sur-Marne.

L'article le plus lu du mois de juin : Près de Lyon, un collégien menace de "planter une surveillante", la gendarmerie intervient - publié le 13 juin

Juillet : La gendarmerie du Rhône alerte sur cette arnaque créée par intelligence artificielle

Cet été, l'intelligence artificielle est redevenue un sujet plébiscité. C'est un post publié par la gendarmerie du Rhône qui a attiré votre attention. Les forces de l'ordre ont alerté les utilisateurs sur une publication réalisée avec l'IA qui montre un pompier sur un lit d'hôpital avec la mention suivante : "Il a foncé dans les flammes juste pour sauver des vies. Aujourd’hui, il repose en silence sur son lit d’hôpital entouré de sa femme et de sa petite fille". La gendarmerie a alors alerté sur des publications similaires qui envahissent la toile. "Ne tombez pas dans le piège, restez vigilant", rappelle le post.

L'article le plus lu du mois de juillet : La gendarmerie du Rhône alerte sur cette arnaque créée par intelligence artificielle - publié le 27 juillet

Août : Un père interpellé et placé en garde à vue après avoir laissé ses enfants dehors

Un autre fait divers, cette fois à Vénissieux. Un père de famille a été interpellé et placé en garde à vue. Ses enfants, deux fillettes, avaient été retrouvées déshydratées, sales et avec des bleus sur le visage, après avoir passé plusieurs jours dans la rue. Une enquête pour "délaissement parental" avait été lancée.

L'article le plus lu du mois d'août : Enfants abandonnés à Vénissieux : le père interpellé et placé en garde à vue - publié le 11 août

Septembre : 65 individus en situation irrégulière interpellés

Dans le cadre du plan zonal de surveillance aux frontières, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, Fabienne Buccio, a ordonné une nouvelle opération de surveillance et de contrôle de l’immigration irrégulière le 16 septembre dernier. Le dispositif a permis l’interpellation de 65 personnes en situation irrégulière. Parmi elles, 27 ont été notifiées d’une obligation de quitter le territoire (OQTF), indiquent les services de l’État dans un communiqué.

L'article le plus lu du mois de septembre : Auvergne-Rhône-Alpes : 65 individus en situation irrégulière lors d’une opération de surveillance des frontières - publié le 23 septembre

Fabienne Buccio, préfète de Région et du département. (Photo : Nathan Chaize)

Octobre : La maison Orsi vendue, deux restaurants ouvriront en ces lieux en 2027

Meilleur ouvrier de France en 1972, Alain Orsi, vend sa bâtisse historique située place Kléber (6ème arrondissement) à la holding familiale toulousaine Epicure Investissement. Le groupe s’est associé au chef lyonnais doublement étoilé Christophe Roure qui déménagera place Kléber pour ouvrir deux restaurants dont il sera actionnaire. Après une phase de travaux, l'ouverture est prévue à horizon 2027. L'objectif est notamment de "faire de la très haute gastronomie avec Christophe Roure, dont on connaît le potentiel fantastique", explique Julien Bernard, président d’Epicure Investissement. A noter que ces deux établissements comporteront aussi des chambres d'hôtes.

L'article le plus lu du mois d'octobre : Vers la troisième étoile tant attendue à Lyon ? - publié le 4 octobre





Novembre : 30 maires de la métropole de Lyon appellent Aulas à rejoindre Sarselli

La politique reprend ses droits. Alors que Véronique Sarselli avait annoncé sa candidature à la Métropole de Lyon, 30 maires LR, Horizons, centristes et indépendants, appellent l'ex-président de l'Olympique lyonnais à rejoindre leur candidate. En effet, "JMA" avait annoncé constituer six listes "Grand Coeur Lyonnais" en vue du scrutin métropolitain. Un texte qui a visiblement porté ses fruits puisque le candidat à la mairie de Lyon a officialisé son alliance avec Véronique Sarselli le 25 novembre dernier.

L'article le plus lu du mois de novembre : 30 maires de la métropole de Lyon appellent Aulas à rejoindre Sarselli - publié le 13 novembre

Décembre : en difficulté financière, Ninkasi est placé en procédure de sauvegarde

Quatre entités du groupe ont été placées en procédure de sauvegarde par le tribunal des activités économiques de Lyon ce 23 décembre. Il s'agit de Ninkasi Entreprises, Ninkasi Ale House, Ninkasi immobilière de Tarare et Ninkasi Fabriques. En proie à des difficultés financières, le groupe avait inauguré une usine à 32 millions d'euros à Tarare et fait son retour en Presqu'île en investissant les locaux de l'ex-Hard Rock Café aux Cordeliers.

L'article le plus lu du mois de décembre : Lyon : en difficulté financière, Ninkasi est placé en procédure de sauvegarde - publié le 29 décembre