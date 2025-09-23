Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Auvergne-Rhône-Alpes : 65 individus en situation irrégulière lors d’une opération de surveillance des frontières

  • par Clémence Margall

    • 65 personnes en situation irrégulière ont été interpellées le 16 septembre dernier lors d’une opération de surveillance des frontières. Parmi elles, 27 ont reçu une obligation de quitter le territoire.

    Dans le cadre du plan zonal de surveillance aux frontières, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, Fabienne Buccio, a ordonné une nouvelle opération de surveillance et de contrôle de l’immigration irrégulière le 16 septembre dernier.

    65 étrangers interpellés

    Sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’opération a permis l’interpellation de 65 personnes en situation irrégulière. Parmi elles, 6 ont été placées en garde à vue pour d’autres faits, 3 suivent une procédure de réadmission et 27 ont été notifiées d’une obligation de quitter le territoire (OQTF), indiquent le services de l’État dans un communiqué. Les autres sont dans l’attente d’une décision administrative.

    Cette opération a été réalisée avec la coopération de la police nationale, la gendarmerie nationale et des douanes. La préfecture de région souligne par ailleurs que depuis la mise en œuvre du plan, 8 381 personnes ont été interpellées entre janvier et août 2025, soit une augmentation de 35 %. Un chiffre qui s’explique notamment par la multiplicité de ce type d’opérations.

