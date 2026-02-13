Lyon : un homme entre la vie et la mort en marge de violences entre l'extrême droite et des antifas

Un jeune homme "membre de (la) sécurité" d'un collectif d'extrême droite aurait été passé à tabac par des militants d'extrême gauche jeudi à Lyon. Il est entre la vie et la mort.

Un homme "membre de (la) sécurité" de militantes du collectif d'extrême droite Némésis est entre la vie et la mort a indiqué la directrice du groupuscule, information confirmée par nos confrères de actuLyon et par le journal Le Figaro.

Décrit comme un "militant nationaliste", l'individu aurait été violemment agressé après de premiers heurts entre des antifas et des militantes de l'extrême droite survenus vers 18 h 30 ce jeudi. Ces dernières venaient dénoncer la venue de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, qui tenait une conférence à Science po Lyon.

Des militantes d'extrême droite venues dénoncer la venue de Rima Hassan

L'individu, membre d'un service d'ordre informel, aurait été suivi par des militants d'extrême gauche, alors qu'il quittait les lieux des heurts. Ses agresseurs l'ont vraisemblablement fait chuter, avant de le frapper au sol. Les secours ont ensuite été requis vers 19 h 40 dans le 5e arrondissement de Lyon au niveau du quai Fulchiron.

La personne qui l'accompagnait, légèrement blessée, a assuré avoir été rouée de coups, tandis que son ami s'est effondrée au sol, convulsant. L'homme d'une vingtaine d'années a été transporté à l'hôpital Edouard-Herriot dans un état grave, son pronostic vital étant engagé ce vendredi. Il serait à l'heure actuelle dans le coma, souffrant d'une hémorragie cérébrale.

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet a réagi ce vendredi. "Je condamne avec la plus grande fermeté la rixe d’une extrême violence qui s’est déroulée hier à Lyon. Rien ne peut justifier de tels affrontements", écrit-il. Et d'ajouter : "J’apporte mon plein soutien à la victime, ainsi qu’à ses proches. La Ville de Lyon est à la disposition de la Justice pour faire toute la lumière sur ces événements dramatiques."