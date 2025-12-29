Lyon : en difficulté financière, Ninkasi est placé en procédure de sauvegarde

Le groupe Ninkasi a sollicité et obtenu le placement en procédure de sauvegarde de plusieurs de ses entités.

Le tribunal des activités économiques de Lyon a placé quatre entités du groupe Ninkasi en procédure de sauvegarde le 23 décembre, à la demande du patron Christophe Fargier. Selon nos confrères de Tribune de Lyon, le groupe se trouve dans une situation financière difficile et espère ainsi assurer la pérennité de ses projets.

Les quatre entités concernées sont Ninkasi Entreprises, Ninkasi Ale House, Ninkasi immobilière de Tarare et Ninkasi Fabriques. Pour rappel, le groupe Ninkasi a inauguré une usine à 32 millions d'euros à Tarare et fait son retour en Presqu'île en investissant les locaux de l'ex-Hard Rock Café aux Cordeliers.