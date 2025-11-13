30 maires de la métropole de Lyon appellent Aulas à rejoindre Sarselli

30 maires de la métropole de Lyon appellent Jean-Michel Aulas à soutenir Véronique Sarselli pour les élections métropolitaines de 2026.

Lorsqu'elle a présenté ses binômes de "négociateurs" pour les élections métropolitaines de 2026, la candidate des Républicains, Véronique Sarselli a pris le soin d'éviter les six circonscriptions lyonnaises. Et mercredi dernier, alors qu'il effectuait un déplacement à la vogue des marrons à Lyon, le candidat aux municipales, Jean-Michel Aulas confirmait qu'il constituerait six listes "Grand Coeur Lyonnais" en vue du scrutin métropolitain.

"Jean-Michel Aulas porte un engagement fort pour Lyon"

Alors, dans un texte diffusé ce jeudi, 30 maires LR, Horizons, centristes et indépendants, appellent l'ex-président de l'Olympique lyonnais à rejoindre leur candidate. "La victoire métropolitaine exige l'union autour d'une stratégie claire et d'un pilotage territorial entre ceux qui partagent la volonté de présenter un projet commun articulé autour de la complémentarité Ville / Métropole et d’une gouvernance efficace", écrivent les édiles parmi lesquels on retrouve le maire de Bron, Jérémie Bréaud, et celui d'Écully, Sébastien Michel.

Et d'ajouter : "Nous proposons un pacte de responsabilité : unir nos forces, mettre fin aux divisions, et soutenir la candidature de Véronique Sarselli pour offrir aux Grands Lyonnais une alternance crédible et immédiatement opérationnelle. Jean-Michel Aulas porte un engagement fort pour Lyon. Son expérience de grand chef d’entreprise est un atout et une chance pour Lyon. C’est pourquoi nous l’appelons aujourd’hui à rejoindre cette dynamique collective et nous comptons sur lui pour s’associer à ce pacte de responsabilité."

On remarquera l'absence parmi les signataires du maire Horizons de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet.

Les signataires : Véronique SARSELLI, Maire de Ste Foy les Lyon, Olivier ARAUJO, Maire de Charly, Lucien BARGE, Maire de Jonage, Jérémie BREAUD, Maire de Bron, Sandrine CHADIER, Maire de Craponne, Pascal CHARMOT, Maire de Tassin la Demi-Lune, Yves CHIPIER, Maire d’Albigny, Loïc COMMUN, Maire de Marcy l’Etoile, Didier CRETENET, Maire de Saint Genis les Ollières, Véronique DECHAMPS, Maire de la Mulatière, Angélique ENDERLIN, Maire de Cailloux sur Fontaines, Laurence FAUTRA, Maire de Décines, Blandine FREYER, Maire d’Irigny, Gilles GASCON, Maire de Saint Priest, Charlotte GRANGE, Maire de Lissieu, Patrick GUILLOT, Maire de St Cyr au Mont d’Or, Bastien JOINT, Maire de Caluire et Cuire, Marie-Hélène MATHIEU, Maire de St Didier au Mont d’Or, Sébastien MICHEL, Maire d’Écully, Marylène MILLET, Maire de Saint Genis LAVAL, Jérôme MOROGE, Maire d’Oullins Pierre Bénite, Xavier ODO, Maire de Grigny/ Rhône, , Mickaël PACCAUD, Maire de Mions, Virginie POULAIN, Maire de Fontaine St Martin, Clotilde POUZERGUE, Maire déléguée d’Oullins, Claire POUZIN, Maire de Francheville, Christophe QUINIOU, Maire de Meyzieu, Jean Jacques SELLES, Maire de Chassieu, Gilbert SUCHET, Maire de Montanay, Julien VUILLEMARD, Maire de Vernaison.