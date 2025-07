La gendarmerie du Rhône alerte sur cette arnaque créée par intelligence artificielle

Les arnaques sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux avec l’intelligence artificielle. Ce dimanche, la gendarmerie du Rhône alerte les utilisateurs sur une fausse photo d’un pompier réalisée avec l’IA. Sur cette photo, on peut effectivement voir un homme dans un lit d’hôpital aux côtés de ce qui apparaît comme sa femme et sa fille avec les mots : "Il a foncé dans les flammes juste pour sauver des vies. Aujourd’hui, il repose en silence sur son lit d’hôpital entouré de sa femme et de sa petite fille."