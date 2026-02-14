Mobilités
A46 SUD Lyon fermée
L’A46. (Google Streetview)

Sud de Lyon : l'A46 sera fermée ce dimanche

  • par Louise Ginies

    • Une partie de l'A46 sera fermée à la circulation ce dimanche 15 février, en raison d'une battue administrative aux sangliers.

    Une fermeture pour des raisons assez inhabituelles. Ce dimanche 15 février, une partie de l'A46 au sud de Lyon sera fermée.

    La Préfète du Rhône a pris un arrêté administratif relatif à relatif à "l’autorisation d’une battue administrative de lieutenants de louveterie concernant la destruction de sangliers occasionnant des dégâts sur la commune de Marennes", située entre Saint-Symphorien d'Ozon et Chaponnay.

    Lire aussi : Bison futé : une circulation très difficile attendue en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end

    Pour des raisons de sécurité, l'autoroute sera fermé dans le sens Paris/Marseille au niveau des bretelles d'entrée et de sortie n°15 (Saint-Symphorien-d'Ozon) entre 7h et 16h ce dimanche.

    "Durant la fermeture de la bretelle d’entrée, les automobilistes devront emprunter l’échangeur de Corbas sur la route départementale n°301 (RD301) pour rejoindre l’autoroute A46 en direction de Marseille, indique un communiqué de la préfecture. Pendant la fermeture de la bretelle de sortie, les automobilistes devront emprunter la sortie n°14 puisla sortie Corbas sur RD301."

    à lire également
    On y était : l'inauguration du prolongement de la ligne T6

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    A46 SUD Lyon fermée
    Sud de Lyon : l'A46 sera fermée ce dimanche 18:11
    gendarme
    Près de Lyon, un gendarme ouvre le feu après un refus d'obtempérer 17:22
    Un homme condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son ex-compagne 16:38
    Agression d'un militant d'ultradroite à Lyon : les réactions politiques 15:43
    On y était : l'inauguration du prolongement de la ligne T6 14:52
    d'heure en heure
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 14:05
    Stéphane Thefo musée
    Article payant Les musées lyonnais sont-ils vraiment prêts face aux risques de vols ? 13:20
    Lyon vue
    Article payant Comment les fonds d’investissement mettent la main sur Lyon 12:30
    Serge Guérin
    “Il faut arrêter de vouloir changer la ville pour les vieux, il faut la faire avec eux” 11:10
    foule Lyon
    Sexa, septua, octo, nona et centenaires… La population de Lyon vieillit-elle ? 10:20
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Météo : les vigilances jaunes en cours en Auvergne-Rhône-Alpes 09:48
    Temps gris et pluies intermittentes : la météo de samedi à Lyon 09:07
    L'immobilier lyonnais en bref 13/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut