Sud de Lyon : l'A46 sera fermée ce dimanche

Une partie de l'A46 sera fermée à la circulation ce dimanche 15 février, en raison d'une battue administrative aux sangliers.

Une fermeture pour des raisons assez inhabituelles. Ce dimanche 15 février, une partie de l'A46 au sud de Lyon sera fermée.

La Préfète du Rhône a pris un arrêté administratif relatif à relatif à "l’autorisation d’une battue administrative de lieutenants de louveterie concernant la destruction de sangliers occasionnant des dégâts sur la commune de Marennes", située entre Saint-Symphorien d'Ozon et Chaponnay.

Pour des raisons de sécurité, l'autoroute sera fermé dans le sens Paris/Marseille au niveau des bretelles d'entrée et de sortie n°15 (Saint-Symphorien-d'Ozon) entre 7h et 16h ce dimanche.

"Durant la fermeture de la bretelle d’entrée, les automobilistes devront emprunter l’échangeur de Corbas sur la route départementale n°301 (RD301) pour rejoindre l’autoroute A46 en direction de Marseille, indique un communiqué de la préfecture. Pendant la fermeture de la bretelle de sortie, les automobilistes devront emprunter la sortie n°14 puisla sortie Corbas sur RD301."