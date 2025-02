La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio. (Photo Benjamin Guillot-Moueix / Hans Lucas via AFP)

Après le courrier de Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez qualifiant l'Office français de la biodiversité de "coalition d'idéologues", la préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes tente de calmer le jeu.

La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, tente de calmer le jeu. Dans un courrier adressé aux agriculteurs consulté par Lyon Capitale, la représentante de l'État tente de réconcilier les agriculteurs avec la police de l'environnement, l'Office français de la biodiversité (OFB). La préfète, qui co-signe cette missive avec le directeur général de l'OFB, Olivier Thibault, tient ainsi à "dissiper tout malentendu : il n'y a pas lieu d'opposer l'agriculture et l'environnement."

"Les équilibres du monde vivant sont fragiles et qu'il nous revient à nous tous d'en prendre soin"

Ce courrier résonne tout particulièrement après la révélation d'une lettre au ton trumpiste adressée aux agriculteurs par le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke et son "conseiller spécial" Laurent Wauquiez. Le 7 février, les deux élus écrivaient ainsi que l'Office français de la biodiversité était "une coalition d'idéologues qui entend vous empêcher de travailler et de vivre dignement".

"A travers le budget de l'OFB, des financements publics accompagnent le monde agricole pour expérimenter et mettre en place des pratiques plus durables", rappelle ainsi Fabienne Buccio. Et d'énumérer des exemples notamment "le programme Agrifaune (qui) rassemble sous l'impulsion de l'OFB, les chambres d'agricultures, les fédérations de chasse, les syndicats agricoles et porte l'ambition de développer des pratiques agricoles qui concilient économie, agronomie, environnement et faune sauvage".

"Personne ne peut raisonnablement croire que l'OFB serait la source de tous les maux de l'agriculture française"

La préfète rappelle par ailleurs qu'il est nécessaire de "prendre soin" des équilibres "fragiles" du monde vivant. "En 2024, En Auvergne-Rhône-Alpes, les agents de l'OFB ont réalisé 140 contrôles administratifs en exploitations agricoles (420 en 2023), qui n'ont donné lieu qu'à 27 suites administratives", indique Fabienne Buccio. En dehors des contrôles administratifs, 118 procédures judiciaires ont été ouvertes en 2024 à la demande des parquets. "18 procédures judiciaires ont été ouvertes à la demande des parquets (121 en 2023). Ainsi, les contrôles en exploitations agricoles ne représentent qu'une petite partie de ceux réalisés par l'OFB", précise la préfète.

Fabienne Buccio et Olivier Thibault concluent en indiquant que "personne ne peut raisonnablement croire que l'OFB serait la source de tous les maux de l'agriculture française". Tout en rappelant qu'"au-delà de certains points de vue, le conseil régional s'est d'ailleurs engagé aux côtés de l'OFB en mars 2024 par la signature conjointe de la convention "Agir en Région pour la biodiversité", l'OFB continuera à honorer ce partenariat."

Samedi, le président de la République, Emmanuel Macron a appelé "tout le monde à être respectueux avec les agents" de l'Office français de la biodiversité. "Je ne suis pas à l'aise avec la stigmatisation parce que les agents de l'OFB sont pour beaucoup des gens qui font bien leur travail et qui appliquent juste la loi", a ajouté le président dans les allées du Salon de l'agriculture