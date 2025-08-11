Une enquête a été ouverte après la découverture, jeudi 7 août, de deux enfants laissés pendant plusieurs jours dehors à Vénissieux.

Le père des deux enfants laissés seuls dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, a été interpellé samedi 9 août, peu après 21h30, selon une information du Progrès. Il faisait l'objet d'un mandat de recherche, émis samedi en fin d'après-midi. Sa garde à vue a été prolongée dimanche soir, à l'issue des 24 premières heures.

Les enfants, deux fillettes dont l'âge précis reste inconnu avaient été retrouvées déshydratés, sales et avec des bleus sur le visage, après avoir passé plusieurs jours dans la rue. Leur état de santé ne nécessite pas d'hospitalisation. Elles ont été prises en charge par une structure spécialisée dans l’accueil d’urgence des mineurs - l’Institut départemental de l’enfance et de la famille (IDEF) dépendant de la Métropole de Lyon -, dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire.

Une enquête pour délaissement parental est en cours. La mère des enfants, qui pourrait être à l'étranger, est activement recherchée par les forces de l'ordre. Selon nos confrères, l'un des proches (qui n'est pas parent) se serait manifesté vendredi auprès de la structure d'accueil.