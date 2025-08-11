Actualité
Enfants abandonnés à Vénissieux. Photo Farid Ben Moussa, conseiller municipal de Vénissieux
Enfants abandonnés à Vénissieux. Photo Farid Ben Moussa, conseiller municipal de Vénissieux

Enfants abandonnés à Vénissieux : le père interpellé et placé en garde à vue

  • par Nathan Bigué

    • Une enquête a été ouverte après la découverture, jeudi 7 août, de deux enfants laissés pendant plusieurs jours dehors à Vénissieux.

    Le père des deux enfants laissés seuls dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, a été interpellé samedi 9 août, peu après 21h30, selon une information du Progrès. Il faisait l'objet d'un mandat de recherche, émis samedi en fin d'après-midi. Sa garde à vue a été prolongée dimanche soir, à l'issue des 24 premières heures.

    Les enfants, deux fillettes dont l'âge précis reste inconnu avaient été retrouvées déshydratés, sales et avec des bleus sur le visage, après avoir passé plusieurs jours dans la rue. Leur état de santé ne nécessite pas d'hospitalisation. Elles ont été prises en charge par une structure spécialisée dans l’accueil d’urgence des mineurs - l’Institut départemental de l’enfance et de la famille (IDEF) dépendant de la Métropole de Lyon -, dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire.

    Une enquête pour délaissement parental est en cours. La mère des enfants, qui pourrait être à l'étranger, est activement recherchée par les forces de l'ordre. Selon nos confrères, l'un des proches (qui n'est pas parent) se serait manifesté vendredi auprès de la structure d'accueil.

    à lire également
    Canicule : le Rhône placé en vigilance rouge, jusqu'à 40°C attendus

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Enfants abandonnés à Vénissieux. Photo Farid Ben Moussa, conseiller municipal de Vénissieux
    Enfants abandonnés à Vénissieux : le père interpellé et placé en garde à vue 16:46
    Canicule : le Rhône placé en vigilance rouge, jusqu'à 40°C attendus 16:29
    Article payant Zoo de Lyon : “Chaque animal sera considéré selon son histoire individuelle” 16:12
    Lyon : une portion du métro D arrêtée pour risque d'incendie 15:31
    Article payant Zoo de Lyon : les animalistes passent à l’offensive 14:41
    d'heure en heure
    Près de Lyon, un camion prend feu sur l’A46 : la circulation coupée 13:55
    "1 100km pour mamie" : un jeune Lyonnais traversera la France à vélo ce lundi 13:44
    Rhône : deux personnes confinées après une fuite de gaz dans quartier résidentiel  13:08
    La Lyonnaise Caroline Garcia éliminée à Cincinnati, avant le dernier tournoi de sa carrière 12:35
    Article payant Programme de reproduction : un zoo sous influence à Lyon ? 12:00
    Article payant Trafic d’animaux : Le zoo et les douanes de Saint-Exupéry font cause commune 11:30
    police lyon faits divers
    Vénissieux : trois interpellations lors d'une opération anti-stupéfiants 10:50
    Article payant Qui veut la peau du zoo de Lyon ? 10:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut